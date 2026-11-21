A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorização para que os filhos o visitem durante a internação no hospital DF Star, em Brasília. Bolsonaro foi internado na última sexta-feira, 20, após sentir dores abdominais.

O pedido considera a possibilidade de uma nova cirurgia, que seria a décima em oito anos, e cita os três filhos que estão no Brasil: Carlos, Jair Renan e Laura. Flávio e Eduardo Bolsonaro estão nos Estados Unidos.

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Médico aponta possibilidade de cirurgia

A possibilidade de uma nova cirurgia já havia sido mencionada pelo cardiologista Brasil Caiado. Na sexta-feira, ele afirmou que uma tomografia identificou comprometimento do intestino delgado, com sinais de inflamação, e que as primeiras 24 horas seriam fundamentais para definir o tratamento.

“Existe, sim, essa chance [de cirurgia] e, geralmente, nos pacientes com as características desta patologia, é comum a recorrência. A gente observa muitos quadros recorrentes de obstruções intestinais”, afirmou Caiado.

Bolsonaro retira quase um litro de resíduos alimentares em hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu uma sonda nasal durante a madrugada deste sábado, 21, no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento possibilitou a retirada de quase um litro de resíduos alimentares, segundo relato do senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), que passou a noite com o pai.

Carlos informou, por meio das redes sociais, que os sintomas voltam quando o efeito dos medicamentos passa. Entre eles estão enjoo, distensão abdominal, dores e soluços, quadro que, segundo ele, aumenta o risco de broncoaspiração — entrada acidental de substâncias como alimentos, líquidos, saliva, vômito ou pequenos objetos nas vias respiratórias inferiores (traqueia, brônquios e pulmões), em vez de seguirem para o estômago.

O filho do ex-presidente afirmou que nunca havia visto o pai naquela condição e disse que a equipe médica está avaliando as possibilidades de tratamento. Uma delas seria uma nova cirurgia, que poderia ser a décima realizada por Bolsonaro em decorrência da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.

Michelle faz apelo emocionado após Jair Bolsonaro ser internado

A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) informou, na sexta-feira, 20, que está retornando ao Brasil após cumprir agenda em Israel ao lado de um grupo de evangélicos. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que a viagem de volta já estava programada e comentou a internação do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A postagem foi feita momentos depois de Jair Bolsonaro sentir dores abdominais e ser encaminhado ao Hospital DF Star, em Brasília, para a realização de exames. Segundo Michelle, ela conversou com o médico responsável pelo acompanhamento do ex-presidente antes de comunicar o retorno.

“Conversei agora com o médico que está acompanhando o Jair. Ele sentiu uma dor aguda e o Dr. Brasil o encaminhou ao hospital para fazer exames. Estamos voltando ao Brasil, pois nosso voo já estava marcado para essa madrugada”, escreveu.

