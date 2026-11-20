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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde a tarde desta sexta-feira, 20, após apresentar dores e distensão abdominal.

Uma tomografia computadorizada identificou comprometimento no intestino delgado, acompanhado de sinais de inflamação, segundo o cardiologista Brasil Caiado, que assiste ao ex-mandatário na unidade hospitalar.

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Bolsonaro chegou ao hospital por volta das 16h30 e foi submetido a exames complementares para esclarecer o diagnóstico e orientar a conduta médica. A equipe avalia a possibilidade de uma nova intervenção cirúrgica, mas ainda não há definição sobre a necessidade do procedimento.

Tomografia aponta alterações no intestino

Em conversa com jornalistas em frente ao hospital, Brasil Caiado afirmou que a tomografia foi o principal exame realizado até o momento e identificou alterações no intestino delgado.

“O exame mais importante ele já fez, que é a tomografia computadorizada, que mostrou esse comprometimento no intestino delgado, com sinais de inflamação”, declarou.

Segundo o cardiologista, Bolsonaro deverá permanecer sob observação pelas próximas 24 horas, período considerado importante para acompanhar a evolução do quadro clínico.

“Precisamos observar a evolução. O ponto nosso mais importante será, provavelmente, nessas primeiras 24 horas. Clinicamente ele está estável. Ontem ele dormiu bem, jantou, fez exercícios, passou o dia totalmente normal. Foi um quadro que se iniciou hoje”, explicou.

Ex-presidente está medicado e sem previsão de alta

Ainda de acordo com o médico, Bolsonaro está medicado, consciente e tranquilo. Caiado afirmou que o quadro surgiu de forma aguda, apesar da estabilidade clínica observada nos meses anteriores.

“Esses quadros têm essa característica de serem agudos mesmo, imprevisível. Ele até estava se comportando muito bem, nós estávamos há meses com o quadro estável”, acrescentou.

Em nota, o Hospital DF Star confirmou a internação para investigação diagnóstica.

“O hospital DF Star informa que o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deu entrada no dia de hoje com quadro de dor e distensão abdominal. No momento encontra-se internado para realização de exames e investigação diagnóstica”.

Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.

Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar

Preso no fim do ano passado, Bolsonaro cumpre, desde março deste ano, em regime domiciliar, a pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Michelle faz apelo emocionado após Jair Bolsonaro ser internado

A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) informou, nesta sexta-feira, 20, que está retornando ao Brasil após cumprir agenda em Israel ao lado de um grupo de evangélicos. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que a viagem de volta já estava programada e comentou a internação do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A postagem foi feita momentos depois de Jair Bolsonaro sentir dores abdominais e ser encaminhado ao Hospital DF Star, em Brasília, para a realização de exames. Segundo Michelle, ela conversou com o médico responsável pelo acompanhamento do ex-presidente antes de comunicar o retorno.