O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de 71 anos, foi encaminhado ao hospital DF Star, em Brasília, nesta sexta-feira, 20, após apresentar fortes dores abdominais. A informação foi divulgada pelo senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), filho do ex-chefe do Executivo, por meio das redes sociais.

“Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais”, escreveu Carlos em uma publicação no X, antigo Twitter.

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Por se tratar de uma situação de emergência médica, a equipe do ex-presidente não precisou solicitar autorização prévia ao Supremo Tribunal Federal (STF) para o deslocamento até o hospital.



Até o momento, não foram divulgados resultados dos exames nem informações sobre a causa das dores abdominais.

Exames apontarão causa

Segundo o médico Brasil Caiado, responsável pelo acompanhamento de Bolsonaro, o ex-presidente apresentou um quadro de dor abdominal intensa, que motivou a ida à unidade hospitalar para a realização de exames.

“Viemos juntos para o hospital, para realização de exames complementares e elucidação diagnóstica e conduta”, afirmou o profissional, em declaração divulgada pelo Metrópoles.

Carlos Bolsonaro acompanha o pai

Carlos Bolsonaro informou que recebeu autorização para acompanhar o pai durante o atendimento hospitalar, uma vez que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) está em viagem a Israel.

Michelle, eleita senadora pelo Distrito Federal, costuma acompanhar o marido em atendimentos médicos e internações, mas está fora do país.

“Como não há familiar no hospital, foi solicitado que eu pudesse acompanhá-lo até segunda ordem e o pedido foi aceito”, escreveu Carlos nas redes sociais.

Veja a publicação:

Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais. É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de “trama golpista” e com mais de 9 cirurgias após a facada de um antigo militante do PSOL, braço do PT, e que sua saúde se debilita a cada dia estando aprisionado devido à sua falta de mobilidade e à tortura psicológica sofrida diariamente. O objetivo ainda é matar Jair Bolsonaro. De um jeito ou de outro. E o pior: o único filho que Moraes permite que chegue perto, duas vezes por semana somente por duas horas, sou eu, e não posso estar ao seu lado nesse momento. Não tenho palavras nem sentimentos para descrever esse sujeito! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026

Médicos apontaram problemas de equilíbrio

A ida ao hospital ocorre no mesmo dia em que foram divulgadas novas informações sobre as condições de saúde de Bolsonaro.

A equipe médica recomendou que o ex-presidente mantenha atividades físicas regulares, com foco no fortalecimento muscular, especialmente dos membros inferiores, e na realização de exercícios para melhorar o equilíbrio corporal.