O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pressionou o governo das Filipinas a substituir produtos agrícolas comprados do Brasil e de outros países por mercadorias americanas.

Durante discurso na Casa Branca nesta sexta-feira, 20, o republicano declarou que exigiu que os filipinos passem a comprar 100% dos produtos agrícolas dos Estados Unidos a partir de 1º de janeiro.

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Ao comentar a negociação, Trump mencionou diretamente o Brasil e questionou se o país estaria disposto a ajudar as Filipinas em um eventual conflito com a China. A declaração foi feita durante um balanço de sua viagem de quatro dias pela Ásia, na qual também anunciou acordos comerciais e comentou negociações sobre segurança internacional e inteligência artificial.

Trump cita Brasil ao explicar pressão comercial sobre Filipinas

Segundo o presidente americano, as Filipinas compravam uma parcela significativa de seus produtos agrícolas de fornecedores internacionais, incluindo o Brasil. A situação teria sido discutida durante uma conversa com o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.

“E as Filipinas, como vocês sabem, estavam comprando grande parte de seus produtos agrícolas de outros países, incluindo o Brasil, muito mais do que de nós”, disse Trump.

Na sequência, o republicano questionou a capacidade brasileira de apoiar o país asiático caso houvesse um confronto com os chineses. “O Brasil vai ajudá-los caso vocês entrem em um pequeno conflito com a China? Eu acho que não”, afirmou.

Trump declarou que a exigência foi aceita e que as Filipinas deverão direcionar suas compras agrícolas aos fornecedores americanos. “Então eles compram do Brasil e de outros países, e agora estão comprando de nós 100%, não 99%. Anotem isso aí, por favor”, acrescentou o presidente.

Viagem de Trump à Ásia teve acordos bilionários

No pronunciamento, o republicano classificou a viagem como uma das mais bem-sucedidas da história dos Estados Unidos. Ele afirmou ter se reunido com mais de 20 líderes mundiais, participado de quatro cúpulas internacionais e garantido dois novos acordos comerciais, além de outros dez que, segundo ele, devem ser anunciados posteriormente.

Trump também declarou que os Estados Unidos fecharam mais de US$ 17 bilhões em negócios com países asiáticos.

Entre os acordos mencionados está a compra de 20 aeronaves Boeing 787 Dreamliner pela Philippine Airlines, equipadas com motores da General Electric. Filipinas e Malásia também teriam assumido compromissos para utilizar tecnologias e serviços americanos em suas infraestruturas de computação em nuvem.

Outro entendimento citado envolve a Tailândia, que teria concordado em eliminar tarifas sobre produtos americanos e ampliar a aquisição de mercadorias agrícolas dos Estados Unidos. Segundo Trump, as compras devem alcançar US$ 2,6 bilhões por ano.

As Filipinas também teriam anunciado aquisições superiores a US$ 2 bilhões em equipamentos militares fabricados nos Estados Unidos.

Trump fala sobre risco nuclear em encontro com China e Rússia

O presidente americano também classificou como histórico o encontro com o líder chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin. Segundo Trump, os três governos concordaram sobre a necessidade de evitar um conflito nuclear e Pequim aceitou participar de discussões para reduzir os riscos relacionados aos arsenais atômicos.

“Não vamos deixar que isso destrua o mundo, porque não pode haver vencedores”, declarou ao comentar o poder de destruição das armas nucleares.

O programa nuclear iraniano também foi mencionado durante o discurso. Trump afirmou que discutiu o assunto com os outros líderes e voltou a defender que Teerã não desenvolva armamentos atômicos. “O Irã nunca terá uma arma nuclear, jamais”, declarou.

Apesar das conversas sobre redução de arsenais, o republicano reconheceu que um acordo sobre o tema seria difícil. Ele argumentou que os Estados Unidos possuem vantagem militar e nuclear e que não seria simples reduzir suas armas enquanto outras potências mantêm seus próprios estoques.

A guerra entre Rússia e Ucrânia também entrou na pauta. Trump afirmou ter conversado com Putin sobre a possibilidade de encerrar o conflito por meio da diplomacia, mas apontou dificuldades nas negociações devido à relação entre o presidente russo e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky. “É um nível de ódio que não se vê com frequência”, afirmou.

Trump ameaça taxar empresas que levarem data centers para outros países

A disputa tecnológica com a China foi outro tema do pronunciamento. Trump afirmou que os Estados Unidos estão à frente dos chineses no desenvolvimento da chamada superinteligência, tecnologia que descreveu como mais avançada do que a inteligência artificial convencional.

O presidente também defendeu que empresas americanas mantenham seus investimentos em infraestrutura tecnológica dentro do país. Para isso, ameaçou aplicar impostos elevados às companhias que construírem data centers no exterior.

“Não vamos permitir que empresas construam data centers em outros países. Se fizerem isso, até podem, mas vamos aplicar um imposto tremendo sobre elas”, declarou.

Segundo Trump, a medida teria como objetivo preservar empregos, investimentos e estruturas tecnológicas em território americano. Ele também defendeu que comunidades que recebam esses empreendimentos negociem contrapartidas com as empresas, como redução de impostos e investimentos locais.

O republicano acrescentou que os data centers podem produzir a própria eletricidade, contribuindo para reduzir os custos de energia nas regiões onde forem instalados.