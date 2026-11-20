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A equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recomendou a manutenção de atividades físicas regulares, com foco no fortalecimento muscular, especialmente das pernas, e na realização de exercícios para melhorar o equilíbrio corporal. A orientação consta de um relatório médico encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o Metrópoles, Bolsonaro continua apresentando instabilidade no equilíbrio e sonolência durante o dia. Os sintomas são atribuídos pelos médicos aos efeitos colaterais de medicamentos de ação central, que atuam sobre o sistema nervoso.

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“Manter as atividades físicas de rotina, com foco no fortalecimento muscular, principalmente nos membros inferiores, além de exercícios específicos para melhora do equilíbrio corporal”, recomenda o relatório.

A orientação busca melhorar a estabilidade física do ex-presidente e reduzir o risco de quedas, considerando as dificuldades relatadas durante o acompanhamento médico.

Crises de soluços foram controladas

O relatório também informa que Bolsonaro permanece sob acompanhamento médico domiciliar e apresentou estabilidade clínica após o controle e a reversão das crises de soluços, registrados em 14 de novembro.

De acordo com a equipe responsável pelo acompanhamento, o ex-presidente permaneceu hemodinamicamente estável durante o período avaliado, sem queixas significativas.

Os médicos identificaram pressão arterial controlada e ausculta cardíaca normal, sem indicação de alterações relevantes nesses parâmetros.

Apesar da melhora, o documento ressalta que Bolsonaro continua apresentando efeitos secundários associados ao uso de medicamentos, principalmente sonolência diurna e instabilidade corporal.

O relatório não registra novas crises de soluços após o controle dos episódios anteriores.

Dieta rigorosa e prevenção de quedas

Além das recomendações relacionadas à atividade física, Bolsonaro deve continuar seguindo uma dieta com baixo teor de acidez, sódio e gordura.

A equipe médica também orientou a manutenção de cuidados preventivos para reduzir o risco de quedas e evitar episódios de refluxo gastroesofágico.

O fortalecimento muscular dos membros inferiores é apontado como uma medida importante para melhorar o equilíbrio corporal, diante da instabilidade observada pelos profissionais.

Segundo o documento encaminhado ao STF, foi mantida a prescrição dos medicamentos de uso regular e contínuo, sem indicação de alterações no tratamento.

Prisão domiciliar

Jair Bolsonaro está submetido a restrições de liberdade desde 4 de agosto de 2025, quando o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou sua prisão domiciliar preventiva após o descumprimento de medidas cautelares.

Em 11 de setembro daquele ano, a Primeira Turma do Supremo condenou o ex-presidente a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Posteriormente, em 22 de novembro de 2025, Bolsonaro foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Três dias depois, ocorreu o trânsito em julgado da condenação, com o início da execução da pena.

Em 15 de janeiro de 2026, o ex-presidente foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como “Papudinha”.

Já em 24 de março, Bolsonaro recebeu autorização para retornar temporariamente à prisão domiciliar por 90 dias. A medida foi posteriormente mantida por tempo indeterminado, em julho, em meio a novas decisões judiciais relacionadas ao cumprimento da pena.