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Um relatório da Polícia Federal (PF) identificou mensagens que mencionam um encontro entre o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. O documento também reúne conversas sobre um convite para jantar em homenagem ao magistrado e a confecção de um terno em uma alfaiataria de São Paulo.

As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. O relatório, de 30 páginas, foi produzido a partir de dados extraídos do celular de Vorcaro e encaminhado pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, ao presidente do STF, Edson Fachin, na quarta-feira, 18.

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Ao todo, os investigadores localizaram 382 menções aos termos “André Mendonça” e “Ministro André” nas conversas de WhatsApp do banqueiro. Apesar dos registros, o documento não apresenta diálogos diretos entre Mendonça e Vorcaro, nem aponta vantagens recebidas pelo ministro ou benefícios concedidos ao empresário.

Fim do sigilo

O material foi tornado público nesta sexta-feira, 20, por determinação de Fachin, após solicitação do próprio Mendonça.

A Polícia Federal ressalta que a análise possui caráter descritivo, sem avaliação sobre a existência de irregularidades.

“A presente diligência não pode ser considerada exaustiva, ficando a cargo da Autoridade Policial solicitar novas pesquisas, caso entenda necessário”, registra o documento.

Mensagens revelam reunião em São Paulo

Entre os registros destacados pela PF está uma conversa de março de 2025 entre Daniel Vorcaro e um contato identificado como o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP).

Na ocasião, o parlamentar encaminhou ao banqueiro o horário e o endereço de uma reunião com André Mendonça, prevista para o dia seguinte, às 17h, em São Paulo.

“Amanhã sexta-feira 17:00 com ministro André em são Paulo”, escreveu o interlocutor.

Em seguida, foi enviado o endereço do Instituto Iter, instituição da qual Mendonça era sócio na época. O ministro deixou a sociedade em setembro deste ano.

No dia previsto para o encontro, o banqueiro informou que estava a caminho. Após uma ligação de aproximadamente 20 segundos, recebeu outra mensagem: “Ministro já está te esperando”.

O relatório não detalha o conteúdo da reunião nem apresenta informações sobre eventuais pedidos feitos ao magistrado.

Em setembro, após a divulgação das conversas, André Mendonça confirmou ter recebido Vorcaro uma única vez, em março de 2025, por iniciativa do empresário.

Segundo o ministro, o banqueiro pretendia tratar de uma ação envolvendo créditos de precatórios de interesse do Banco Master.

Mendonça afirmou que se limitou a ouvir Vorcaro e ressaltou que sua atuação no julgamento foi contrária à posição defendida pelo empresário.

Convite para jantar e terno de R$ 26,4 mil

Outro trecho do relatório apresenta uma conversa de fevereiro de 2025 entre Vorcaro e o advogado Ciro Soares.

Na troca de mensagens, Soares enviou ao banqueiro uma fotografia ao lado de André Mendonça, acompanhada de um áudio de seis segundos.

“Fala, Vorcarinho... Trabalhando por você, levei o André lá no Vasco agora, para fazer um terno”, afirmou o advogado, em referência a uma alfaiataria localizada em São Paulo.

O documento reproduz a mensagem, mas não identifica quem realizou o pagamento pelo traje nem apresenta evidências de contrapartida do magistrado ao banqueiro.

Em setembro, Mendonça negou ter recebido roupas de presente de pessoas ligadas a Vorcaro. Na ocasião, apresentou duas notas fiscais que totalizavam R$ 26,4 mil, para demonstrar que havia custeado as peças encomendadas.

As mensagens também revelam que Vorcaro recebeu, em 2024, um convite para participar de um jantar em homenagem a André Mendonça, organizado por um empresário.

Entretanto, o relatório não informa se o banqueiro respondeu ao convite ou compareceu ao evento.

Em maio de 2025, Vorcaro também foi convidado para a inauguração de uma unidade do Instituto Iter em Minas Gerais, cerimônia que contou com a presença do ministro do STF.

A mensagem mencionava a participação de “poucos convidados selecionados”, mas o documento não confirma se o dono do Banco Master esteve presente.

Banco Master tinha interesse em julgamento no STF

O relatório também reproduz uma troca de mensagens entre Daniel Vorcaro e o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria, registrada em setembro de 2024.

Na conversa, André Mendonça é mencionado por ter votado contra uma posição em processo relacionado à abertura de cursos de Medicina.

O tema era de interesse do Banco Master em razão de um fundo mantido pela instituição financeira.

Apesar das referências a julgamentos, a Polícia Federal não aponta, no documento, a existência de favorecimento judicial ou de atuação irregular por parte de Mendonça.