PEDIDO
Michelle faz apelo emocionado após Jair Bolsonaro ser internado
Senadora eleita estava cumprindo agenda em Israel
A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) informou, nesta sexta-feira, 20, que está retornando ao Brasil após cumprir agenda em Israel ao lado de um grupo de evangélicos. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que a viagem de volta já estava programada e comentou a internação do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A postagem foi feita momentos depois de Jair Bolsonaro sentir dores abdominais e ser encaminhado ao Hospital DF Star, em Brasília, para a realização de exames. Segundo Michelle, ela conversou com o médico responsável pelo acompanhamento do ex-presidente antes de comunicar o retorno.
“Conversei agora com o médico que está acompanhando o Jair. Ele sentiu uma dor aguda e o Dr. Brasil o encaminhou ao hospital para fazer exames. Estamos voltando ao Brasil, pois nosso voo já estava marcado para essa madrugada”, escreveu.
Bolsonaro permanece sob avaliação médica
O ex-presidente foi encaminhado à unidade hospitalar após apresentar dor abdominal. Ele não recebeu alta médica, uma vez que permanece em investigação diagnóstica para avaliação do quadro clínico.
Até a publicação da mensagem, Michelle não havia informado detalhes adicionais sobre os resultados dos exames.
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Michelle pede orações
Na mesma postagem, a senadora eleita pediu orações pelo marido e manifestou a expectativa de que a situação não seja grave.
“Intercedam por nós. Que Deus nos ajude e que não seja nada grave. Que ele nos guarde e proteja o meu amor”, concluiu.
Michelle Bolsonaro anuncia pausa após vitória nas urnas
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), senadora a partir de fevereiro de 2027, usou as redes sociais para anunciar uma 'pausa' de descanso de dez dias.
Michelle, que não deu detalhes sobre o que será feito nos próximos dias, usou os stories do Instagram para afirmar que a decisão teve apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu esposo, hoje preso em regime domiciliar.