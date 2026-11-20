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A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) informou, nesta sexta-feira, 20, que está retornando ao Brasil após cumprir agenda em Israel ao lado de um grupo de evangélicos. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que a viagem de volta já estava programada e comentou a internação do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A postagem foi feita momentos depois de Jair Bolsonaro sentir dores abdominais e ser encaminhado ao Hospital DF Star, em Brasília, para a realização de exames. Segundo Michelle, ela conversou com o médico responsável pelo acompanhamento do ex-presidente antes de comunicar o retorno.

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“Conversei agora com o médico que está acompanhando o Jair. Ele sentiu uma dor aguda e o Dr. Brasil o encaminhou ao hospital para fazer exames. Estamos voltando ao Brasil, pois nosso voo já estava marcado para essa madrugada”, escreveu.

Michelle Bolsonaro publicou mensagem em seu story no Instagram, neste sábado, 20, sobre Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução/Instagram @michellebolsonaro

Bolsonaro permanece sob avaliação médica

O ex-presidente foi encaminhado à unidade hospitalar após apresentar dor abdominal. Ele não recebeu alta médica, uma vez que permanece em investigação diagnóstica para avaliação do quadro clínico.

Até a publicação da mensagem, Michelle não havia informado detalhes adicionais sobre os resultados dos exames.

Michelle pede orações

Na mesma postagem, a senadora eleita pediu orações pelo marido e manifestou a expectativa de que a situação não seja grave.

“Intercedam por nós. Que Deus nos ajude e que não seja nada grave. Que ele nos guarde e proteja o meu amor”, concluiu.

Michelle Bolsonaro anuncia pausa após vitória nas urnas

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), senadora a partir de fevereiro de 2027, usou as redes sociais para anunciar uma 'pausa' de descanso de dez dias.

Michelle, que não deu detalhes sobre o que será feito nos próximos dias, usou os stories do Instagram para afirmar que a decisão teve apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu esposo, hoje preso em regime domiciliar.