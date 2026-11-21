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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu uma sonda nasal durante a madrugada deste sábado, 21, no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento possibilitou a retirada de quase um litro de resíduos alimentares, segundo relato do senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), que passou a noite com o pai.

Carlos informou, por meio das redes sociais, que os sintomas voltam quando o efeito dos medicamentos passa. Entre eles estão enjoo, distensão abdominal, dores e soluços, quadro que, segundo ele, aumenta o risco de broncoaspiração — entrada acidental de substâncias como alimentos, líquidos, saliva, vômito ou pequenos objetos nas vias respiratórias inferiores (traqueia, brônquios e pulmões), em vez de seguirem para o estômago.

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Ex-presidente Jair Bolsonaro; ao fundo, presidente do PL, Valdemar Costa Neto - Foto: Beto Barata/PL

Médicos investigam alternativas de tratamento

O filho do ex-presidente afirmou que nunca havia visto o pai naquela condição e disse que a equipe médica está avaliando as possibilidades de tratamento. Uma delas seria uma nova cirurgia, que poderia ser a décima realizada por Bolsonaro em decorrência da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.

Novos exames neste sábado

Bolsonaro está internado desde a tarde de sexta-feira, 20, após apresentar dores e distensão abdominal. Na manhã deste sábado, ele deverá passar por novos exames.

A equipe médica deve se pronunciar após a realização dos procedimentos, com atualizações sobre o quadro clínico e as possíveis condutas. Até o momento, não há informação sobre previsão de alta, de acordo com o médico Brasil Caiado, um dos responsáveis pelo acompanhamento do ex-presidente.

Jair Bolsonaro pode ser operado após exame apontar alteração

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde a tarde de sexta-feira, 20, após apresentar dores e distensão abdominal.

Uma tomografia computadorizada identificou comprometimento no intestino delgado, acompanhado de sinais de inflamação, segundo o cardiologista Brasil Caiado, que assiste ao ex-mandatário na unidade hospitalar.

“O exame mais importante ele já fez, que é a tomografia computadorizada, que mostrou este comprometimento no intestino delgado com sinais de inflamação”, afirmou o médico na entrada do hospital.

O cardiologista informou que o ex-presidente estava tranquilo após receber os medicamentos. Ele explicou ainda que o problema surgiu de forma aguda e que Bolsonaro apresentava um quadro estável há meses. “Esses quadros têm essa característica de serem agudos mesmo. É imprevisível”, disse.

Histórico cirúrgico de Jair Bolsonaro

Bolsonaro tem histórico de problemas abdominais desde o atentado a faca sofrido durante a campanha presidencial de 2018. Desde então, passou por diversas cirurgias, incluindo procedimentos para tratar obstruções intestinais.

Em abril de 2025, o ex-presidente foi submetido a uma cirurgia de aproximadamente 12 horas para corrigir uma obstrução causada por aderências, que são tecidos capazes de dificultar a passagem do conteúdo pelo intestino.

Segundo Brasil Caiado, o quadro atual está relacionado às consequências das cirurgias anteriores.