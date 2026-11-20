O senador e candidato derrotado nas eleições à Presidência da República em outubro deste ano, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), usou as redes sociais, neste sábado, 20, para pedir aos apoiadores que publiquem fotos com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está internado em Brasília, neste sábado, 20, após problemas abdominais.

Segundo Flávio, que está nos Estados Unidos desde o mês passado, a mobilização seria uma espécie de homenagem ao pai.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Força, Pai! Deus no comando sempre! Vamos fazer uma homenagem, poste sua foto com ele no seu perfil marcando Jair Bolsonaro! Se não tiver foto com Jair Bolsonaro, poste a sua foto favorita dele!”, escreveu.

Força, Pai! Deus no comando sempre! Vamos fazer uma homenagem, poste sua foto com ele no seu perfil marcando @jairbolsonaro ! Se não tiver foto com Jair Bolsonaro , poste a sua foto favorita dele! https://t.co/6x96NZxdX1 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 20, 2026

Jair Bolsonaro pode ser operado após exame apontar alteração

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde a tarde desta sexta-feira, 20, após apresentar dores e distensão abdominal.

Uma tomografia computadorizada identificou comprometimento no intestino delgado, acompanhado de sinais de inflamação, segundo o cardiologista Brasil Caiado, que assiste ao ex-mandatário na unidade hospitalar.

Bolsonaro chegou ao hospital por volta das 16h30 e foi submetido a exames complementares para esclarecer o diagnóstico e orientar a conduta médica. A equipe avalia a possibilidade de uma nova intervenção cirúrgica, mas ainda não há definição sobre a necessidade do procedimento.

Michelle faz apelo emocionado após Jair Bolsonaro ser internado

A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) informou, nesta sexta-feira, 20, que está retornando ao Brasil após cumprir agenda em Israel ao lado de um grupo de evangélicos. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que a viagem de volta já estava programada e comentou a internação do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A postagem foi feita momentos depois de Jair Bolsonaro sentir dores abdominais e ser encaminhado ao Hospital DF Star, em Brasília, para a realização de exames. Segundo Michelle, ela conversou com o médico responsável pelo acompanhamento do ex-presidente antes de comunicar o retorno.

“Conversei agora com o médico que está acompanhando o Jair. Ele sentiu uma dor aguda e o Dr. Brasil o encaminhou ao hospital para fazer exames. Estamos voltando ao Brasil, pois nosso voo já estava marcado para essa madrugada”, escreveu.