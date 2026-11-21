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O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo.

Segundo boletim médico divulgado no início da tarde deste sábado, 21, ele está clinicamente estável, consciente, orientado e respira sem auxílio de aparelhos.

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A equipe informou ainda que iniciou medidas de tratamento, como hidratação, manutenção do jejum por via oral e suporte nutricional.

Bolsonaro também passou por um procedimento para a colocação de uma sonda gástrica. Apesar da estabilidade, ainda não há previsão de alta hospitalar.

Nova internação e histórico de saúde

O ex-presidente foi internado na sexta-feira, 20, após apresentar dores e distensão abdominal.

Exames realizados no mesmo dia identificaram comprometimento do intestino delgado e sinais de inflamação. A possibilidade de cirurgia ainda estava em avaliação pela equipe médica.

Neste sábado, o senador Carlos Bolsonaro (PL-SC) informou nas redes sociais que o pai passaria por novos exames para orientar os próximos passos do tratamento e avaliar a necessidade de cirurgia.

Bolsonaro enfrenta complicações abdominais desde que foi atingido por uma facada durante a campanha eleitoral de 2018. Desde então, passou por diversas internações e cirurgias no intestino.

Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos por tentativa de golpe de Estado.