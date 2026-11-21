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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sem tornozeleira eletrônica durante a internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. Durante o período, ele ficará sob custódia da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que manterá segurança 24 horas no local.

Em ofício encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a corporação informou que manterá policiais no hospital durante todo o período de internação. A tornozeleira deverá ser recolocada após a alta hospitalar, conforme determinação de Moraes.

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O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), filho do ex-presidente, foi autorizado a acompanhar o pai no hospital. Já Michelle Bolsonaro informou, neste sábado, 21, que chegou ao Brasil após passar férias em Israel e estava a caminho de Brasília.

Bolsonaro segue internado na UTI, sem previsão de alta. Segundo boletim médico, divulgado neste sábado, 21, ele está clinicamente estável e consciente, mas recebe alimentação por sonda após apresentar fortes dores abdominais.

A equipe médica iniciou tratamento clínico e não descarta a possibilidade de cirurgia, caso não haja melhora do quadro.