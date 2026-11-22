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A internação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tem preocupado aliados políticos. No sábado, 21, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) publicou uma mensagem de apoio ao aliado e pediu que os seguidores continuem orando pela recuperação dele.

“Peço a todos que continuem orando por sua vida, por sua saúde e por sua família. Que Deus renove suas forças a cada dia e lhe dê paz para enfrentar este momento tão difícil”, escreveu.

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Damares, que foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante o governo Bolsonaro, disse ainda que deseja voltar a ver o ex-presidente sorrindo, livre e perto da família.

Veja:

Histórico médico

Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira, 20, no Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar dores abdominais e distensão na região.

Ele foi diagnosticado com abdome agudo obstrutivo (obstrução intestinal), com comprometimento do intestino delgado e sinais de inflamação e aderências identificadas em exame de tomografia.

Bolsonaro está internado na UTI, clinicamente estável e sem previsão de alta. A equipe médica segue avaliando o quadro e não descarta a necessidade de uma intervenção cirúrgica.

Caso o procedimento seja realizado, será a décima cirurgia de Bolsonaro desde o atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018.