"QUERO VÊ-LO SORRINDO"
Damares faz pedido nas redes após Jair Bolsonaro ser internado na UTI
Senadora foi ministra da Mulher durante o governo do ex-presidente
A internação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tem preocupado aliados políticos. No sábado, 21, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) publicou uma mensagem de apoio ao aliado e pediu que os seguidores continuem orando pela recuperação dele.
“Peço a todos que continuem orando por sua vida, por sua saúde e por sua família. Que Deus renove suas forças a cada dia e lhe dê paz para enfrentar este momento tão difícil”, escreveu.
Damares, que foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante o governo Bolsonaro, disse ainda que deseja voltar a ver o ex-presidente sorrindo, livre e perto da família.
Veja:
Histórico médico
Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira, 20, no Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar dores abdominais e distensão na região.
Ele foi diagnosticado com abdome agudo obstrutivo (obstrução intestinal), com comprometimento do intestino delgado e sinais de inflamação e aderências identificadas em exame de tomografia.
Leia Também:
Bolsonaro está internado na UTI, clinicamente estável e sem previsão de alta. A equipe médica segue avaliando o quadro e não descarta a necessidade de uma intervenção cirúrgica.
Caso o procedimento seja realizado, será a décima cirurgia de Bolsonaro desde o atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018.