Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) informou neste domingo, 22, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a noite sem dores e fará novos exames de imagem ainda nesta tarde. Ele está internado na UTI do hospital DF Star, em Brasília, com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo.

Em publicação nas redes sociais, Michelle contou que Bolsonaro já conseguiu caminhar e recebeu ajuda dela durante o banho.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Meu bem passou a noite sem dor. Já fez uma caminhada, e eu o ajudei no banho, sequei seu cabelo e o hidratei", escreveu Michelle.

A senadora eleita também pediu orações para que o intestino do ex-presidente volte a funcionar normalmente e não seja necessária uma nova cirurgia.

Durante a manhã, Bolsonaro já havia realizado alguns exames de imagem. O mais recente boletim médico informou que o quadro clínico do ex-presidente é estável.

Até o momento, no entanto, não há previsão de alta.

O que é abdômen agudo obstrutivo?

Bolsonaro foi internado na sexta-feira, 20, após sentir fortes dores abdominais. O diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo indica uma interrupção parcial ou total da passagem de alimentos, líquidos e gases pelo intestino.

A condição é considerada uma emergência médica. Em situações graves, a obstrução pode comprometer a circulação sanguínea no intestino, provocar a morte de tecidos e levar a uma infecção generalizada.