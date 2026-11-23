O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, foi homenageado com a entrega da Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria entregue pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A sessão foi realizada na manhã desta segunda-feira, 23, sendo presidida pelo autor da homenagem, deputado Paulo Câmara (PL).

Miranda foi ao plenário Orlando Spínola sendo conduzido pelas irmãs e pelos deputados Sandro Régis (UB), Angelo Almeida (PT) e Eduardo Salles (PV). O presidente da Faeb foi recebido sob aplausos e chegou a se emocionar após assistir um vídeo produzido por colegas do Sistema Faeb/Senar, que contou sua história e apresentou depoimentos de familiares e de pessoas importantes em sua trajetória profissional.

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“O mais importante não é apenas onde conseguimos chegar, mas aquilo que fazemos durante a caminhada. Continuo sendo aquele homem do interior, apaixonado pelo campo, pela minha terra e pela gente que vive dela. Continuo acreditando na força da educação, na dignidade do trabalho e na capacidade que a agropecuária tem de transformar realidades”, declarou Miranda.

Continuo convencido de que a Bahia, este belíssimo estado, tem um futuro extraordinário pela frente, desde que sejamos capazes de construir pontes e oportunidades para todos Humberto Miranda - Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb

Trajetória

Em seu discurso, Paulo Câmara, apresentou a trajetória de Miranda, desde sua origem no município de Miguel Calmon, do qual foi prefeito, até o ingresso no Sistema Faeb/Senar. Também celebrou a amizade que mantém com o homenageado.

“Que esta Comenda 2 de Julho seja recebida como o reconhecimento do povo baiano à sua dedicação, à sua competência e à sua contribuição para o desenvolvimento da nossa terra. E que você continue sendo esse homem acessível, agregador, respeitado e querido, que sabe exercer a liderança sem perder a simplicidade e a grandeza de suas relações humanas”, disse Câmara.

Papel fundamental

Impossibilitada de comparecer à sessão especial por conta de compromissos pré-agendados, a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), encaminhou mensagem ao homenageado, que foi lida por Paulo Câmara.

“Humberto Miranda representa a força de um setor que tem papel fundamental na economia do nosso estado. À frente da Faeb, tem contribuído para fortalecer o setor agropecuário, valorizar quem produz, defender os interesses dos produtores rurais e ampliar as oportunidades para o nosso povo”, afirmou ela.

Presentes

A mesa que compôs a sessão de homenagem também foi composta por: