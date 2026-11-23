HOMENAGEM NA ALBA
Humberto Miranda recebe Comenda 2 de Julho: “Futuro extraordinário”
Presidente da Faeb recebeu honraria na manha desta segunda-feira, 23
O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, foi homenageado com a entrega da Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria entregue pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A sessão foi realizada na manhã desta segunda-feira, 23, sendo presidida pelo autor da homenagem, deputado Paulo Câmara (PL).
Miranda foi ao plenário Orlando Spínola sendo conduzido pelas irmãs e pelos deputados Sandro Régis (UB), Angelo Almeida (PT) e Eduardo Salles (PV). O presidente da Faeb foi recebido sob aplausos e chegou a se emocionar após assistir um vídeo produzido por colegas do Sistema Faeb/Senar, que contou sua história e apresentou depoimentos de familiares e de pessoas importantes em sua trajetória profissional.
“O mais importante não é apenas onde conseguimos chegar, mas aquilo que fazemos durante a caminhada. Continuo sendo aquele homem do interior, apaixonado pelo campo, pela minha terra e pela gente que vive dela. Continuo acreditando na força da educação, na dignidade do trabalho e na capacidade que a agropecuária tem de transformar realidades”, declarou Miranda.
Continuo convencido de que a Bahia, este belíssimo estado, tem um futuro extraordinário pela frente, desde que sejamos capazes de construir pontes e oportunidades para todos Humberto Miranda - Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb
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Trajetória
Em seu discurso, Paulo Câmara, apresentou a trajetória de Miranda, desde sua origem no município de Miguel Calmon, do qual foi prefeito, até o ingresso no Sistema Faeb/Senar. Também celebrou a amizade que mantém com o homenageado.
“Que esta Comenda 2 de Julho seja recebida como o reconhecimento do povo baiano à sua dedicação, à sua competência e à sua contribuição para o desenvolvimento da nossa terra. E que você continue sendo esse homem acessível, agregador, respeitado e querido, que sabe exercer a liderança sem perder a simplicidade e a grandeza de suas relações humanas”, disse Câmara.
Papel fundamental
Impossibilitada de comparecer à sessão especial por conta de compromissos pré-agendados, a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), encaminhou mensagem ao homenageado, que foi lida por Paulo Câmara.
“Humberto Miranda representa a força de um setor que tem papel fundamental na economia do nosso estado. À frente da Faeb, tem contribuído para fortalecer o setor agropecuário, valorizar quem produz, defender os interesses dos produtores rurais e ampliar as oportunidades para o nosso povo”, afirmou ela.
Presentes
A mesa que compôs a sessão de homenagem também foi composta por:
- Deputado Eduardo Salles, presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Turismo da ALBA;
- Augusto César Carvalho de Matos; promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo;
- ex-ministro da Cidadania João Roma;
- secretário de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, Vivaldo Góis de Oliveira; secretário municipal de Desenvolvimento Urbano de Salvador, Sósthenes Macedo;
- deputado federal João Leão (PP)
- presidente da Associação Comercial da Bahia, Isabela Suarez;
- presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia (Faceb), Paulo Cavalcanti;
- presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, Lúcio Leopoldo Aragão da Silva;
- presidente da Federação das Empresas de Transportes da Bahia e de Sergipe (Fetrabase), Décio Sampaio Barros.