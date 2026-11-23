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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta segunda-feira, 23, esperar que a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB) contribua para o debate sobre possíveis reformas tributária e jurídica e para o fortalecimento das instituições brasileiras.

A declaração foi feita durante a abertura do evento, que acontece no Centro de Convenções, em Salvador. "Eu espero que se aprofundem temas que contribuam conosco, por exemplo, com as possíveis reformas, tanto tributária quanto jurídica", disse o petista em coletiva.

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"Que esse ambiente possa oferecer elementos para que o Direito possa ser fortalecido e o brasileiro possa ter instituições cada vez mais fortes”, completou.

Governador destaca impacto econômico do evento

Na ocasião, o governador também ressaltou os efeitos econômicos da CNAB para Salvador e outras regiões da Bahia. Segundo ele, a realização do evento movimenta os setores hoteleiro, de serviços e turístico.

“Isso além de apresentar o que nós temos de bom na área jurídica, oferece a oportunidade de que eles possam ficar aqui até o final de semana, conhecer”, afirmou.

Jerônimo também destacou o potencial da conferência para fortalecer o turismo na capital e na Baía de Todos-os-Santos.

“Fortalece naturalmente a busca não só de Salvador, mas da Baía de Todos-os-Santos. Então o turismo sai muito fortalecido também desse evento”, completou o governador.

A Conferência Nacional

Com o tema "Direito e Tecnologia: O Futuro da Advocacia na Sociedade Digital", a 25ª edição da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB) promove, até a próxima quarta-feira, 25, debates distribuídos em 50 painéis, 35 eventos especiais e uma conferência magna, contando com quase 400 palestrantes nacionais e internacionais.

O evento, que é considerado o maior evento jurídico do mundo, volta a Salvador após um hiato de 24 anos. Reconhecida pelo Guinness World Records, a Conferência, em 2024, estabeleceu um marco ao reunir 22 mil participantes.

O evento é promovido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pelo Conselho Seccional da OAB/Bahia. O encontro ainda terá shows de Ivete Sangalo (23/11), Timbalada (24/11) e Durval Lelis (25/11).