O governador Jerônimo Rodrigues (PT) deve intensificar a partir de dezembro as articulações políticas para definir a composição do secretariado de seu segundo mandato, que terá início em janeiro de 2027. Entre as mudanças em discussão nos bastidores está o possível deslocamento do atual titular da Secretaria de Cultura (Secult), Bruno Monteiro, para o comando da Secretaria de Comunicação Social do Estado (Secom).

Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE junto a uma liderança do governo estadual, Jerônimo aguarda o retorno de interlocutores dos "417 municípios baianos" para concluir um balanço detalhado do cenário político antes de bater o martelo sobre a distribuição dos cargos do primeiro escalão.

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A expectativa de que as negociações avancem de forma decisiva em dezembro também foi confirmada por outros aliados ouvidos pela reportagem.

Federações e alianças partidárias

Outra liderança governista afirmou ao A TARDE que o chefe do Executivo estadual acompanha de perto as reconfigurações partidárias da base aliada, especialmente as negociações para a formação de novas federações — como a união recém-oficializada entre PDT e PSB.

Essas movimentações pesam diretamente no desenho da equipe que acompanhará Jerônimo nos próximos quatro anos. Nos bastidores, a expectativa é de que o governador também acomode no secretariado aliados políticos da base que sofreram derrotas nas urnas nas eleições deste ano.

Bruno Monteiro é cotado para a Secom

Em meio às discussões sobre a reforma administrativa, Bruno Monteiro desponta como um dos nomes mais cotados para assumir a Secretaria de Comunicação Social.

Segundo uma fonte governista ouvida pelo A TARDE, Jerônimo ainda não conversou diretamente com Monteiro sobre a eventual mudança de pasta. O assunto também não teria sido tratado formalmente com o secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, um dos auxiliares mais próximos do governador.

Apesar disso, a avaliação entre interlocutores é de que Monteiro estaria inclinado a aceitar o convite caso seja convocado para a função.

O titular da Cultura passou a figurar como favorito para a Secom após coordenar a comunicação da campanha de reeleição de Jerônimo Rodrigues, que venceu a disputa pelo Palácio de Ondina ainda no primeiro turno, com 55,7% dos votos válidos.

Secretário se coloca à disposição

Na última terça-feira, 17, Bruno Monteiro comentou publicamente sobre seu futuro na administração estadual e sinalizou abertura para atender às demandas do governador.

“Eu estou à disposição, vou estar à disposição dele sempre. A gente tem um carinho e uma confiança muito grande no governador. Sou muito grato à oportunidade que ele me dá”, declarou em entrevista à Rádio Metrópole.