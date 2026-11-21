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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), acompanhou, no início da manhã deste sábado, 21, o envio de uma nova remessa de suprimentos da gestão estadual para municípios atingidos pelas chuvas.

O titular do Palácio de Ondina esteve no galpão da Empresa Gráfica da Bahia (Egba), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), para conferir o estoque estratégico e o embarque dos materiais destinados a três municípios:

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Caetanos

Jaguaquara

Ibirataia

“Eu vim hoje aqui, pessoalmente, logo cedo, para acompanhar e garantir que os materiais cheguem com eficiência. A gente sempre está atento às demandas e necessidades dos municípios, seja por conta da seca, do calor excessivo, das queimadas, e agora a gente convive com as duas frentes: a da seca e a da chuva, das enchentes, com prejuízos pessoais das famílias”, afirmou Jerônimo.

O governador também ressaltou o apoio voluntário de comunidades no preparo de refeições para pessoas atingidas em Caetanos e Arataca — o último município já havia recebido donativos anteriormente.

Remessa inclui colchões, cobertores e kits de higiene

Jaguaquara vai receber 200 colchões, 200 cobertores, 200 lençóis e 200 kits de higiene pessoal. Para Ibirataia e Caetanos, foram destinados 100 unidades de cada item.

Em Caetanos, cerca de 50 moradores ficaram desalojados após chuvas de 150 milímetros em menos de duas horas. O envio ao município foi reforçado e será complementado com 150 cestas alimentares retiradas em Feira de Santana.

Todo o material deve chegar às cidades até o fim do dia.

Defesa Civil alerta para possibilidade de tempestades

Segundo o superintendente de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), Osny Bomfim, que também acompanhou a saída dos materiais, os temporais causaram danos estruturais, mas não houve mortes nos municípios atendidos neste sábado.

Enquanto a assistência imediata atende famílias abrigadas em casas de parentes ou espaços públicos, as prefeituras preenchem o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Após a homologação estadual e o reconhecimento federal no Diário Oficial da União, os municípios ficam aptos a receber recursos para reconstrução.

Bomfim explicou que condições atmosféricas favoráveis à formação de tempestades, com possibilidade de vendavais e raios, exigem atenção nos próximos dias, mesmo após a diminuição das chuvas.

“É importante que a população fique atenta aos alertas oficiais da Defesa Civil e não se exponha ao risco”, recomendou o superintendente.

Durante descargas elétricas, a Sudec orienta evitar áreas abertas, tirar aparelhos das tomadas e não tomar banho. Dentro de carros, a recomendação é manter os vidros fechados e não tocar em partes metálicas.