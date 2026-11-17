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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) encaminhou o primeiro pedido de empréstimo à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) após ser reeleito.

A proposta, enviada na última segunda-feira, 16, prevê a contratação de R$ 131 milhões com o Banco do Brasil. Conforme a justificativa apresentada, os recursos serão usados em:

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investimentos nas áreas de mobilidade urbana e interurbana;

infraestrutura urbana;

hídrica e viária;

além da construção e manutenção de edificações públicas.

As ações estão previstas no Plano Plurianual (PPA) e nos orçamentos anuais do Estado.

Jerônimo também pediu que o projeto tramite em regime de urgência, o que acelera a análise da proposta pelos deputados estaduais.

Nesse caso, a Assembleia Legislativa terá prazo de 45 dias para apreciar a matéria.

Se não houver votação dentro desse período, o projeto passa a ter prioridade sobre as demais proposições em tramitação na Casa.

Histórico de empréstimos

Caso a nova operação seja aprovada, o volume de empréstimos solicitados pelo governo Jerônimo desde o início da gestão chegará a R$ 32,3 bilhões. O novo pedido de operação de crédito representa a 25ª solicitação do governo baiano.

Governo Rui Costa

Entre 2015 e 2022, durante os dois mandatos de Rui Costa (PT), a Assembleia autorizou R$ 9,17 bilhões em empréstimos.

Desse total, R$ 6,99 bilhões foram efetivamente contratados, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Governo Jaques Wagner

Antes dele, Jaques Wagner (PT) captou R$ 14,6 bilhões dos R$ 17 bilhões em operações de crédito autorizadas entre 2007 e 2014.

Governo Paulo Souto

Já Paulo Souto contratou R$ 1,374 bilhão em empréstimos durante o mandato, entre 2003 e 2006.