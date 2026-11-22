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O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Sidônio Palmeira, prepara o pedido de sua saída do governo federal para dezembro e teria dado aval à possibilidade de ser substituído por Éden Valadares, atual secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores (PT).

Conforme informações obtidas com exclusividade pelo portal A TARDE junto a lideranças do governo federal, Sidônio teria manifestado o desejo de deixar o cargo por razões pessoais, entre elas a necessidade de retomar a dedicação às suas atividades empresariais.

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O ministro também teria relatado cansaço após o período eleitoral, fator que contribuiria para sua decisão de deixar a Esplanada dos Ministérios. Sidônio também é conhecido por ser uma pessoa discreta e a exposição do cargo também pode ter colaborado para a decisão.

Cadeira baiana

Ainda segundo os relatos obtidos pela reportagem, Sidônio vê com bons olhos a possibilidade de que o comando da comunicação do governo Lula permaneça sob responsabilidade de um baiano.

Nesse cenário, Éden Valadares aparece como um dos nomes defendidos para assumir a secretaria. O atual ministro teria demonstrado simpatia pela indicação, destacando o perfil moderno do dirigente petista e sua atuação na área de comunicação política.

A eventual mudança, entretanto, ainda depende de uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), responsável pela nomeação do titular da Secom.

Wagner articula indicação de Éden

O portal A TARDE revelou anteriormente que o senador Jaques Wagner (PT-BA) tem atuado nos bastidores para viabilizar a indicação de Éden Valadares ao comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência.

Segundo lideranças petistas ouvidas pela reportagem, Wagner avalia que o dirigente desempenhou papel estratégico na articulação comunicacional do partido, especialmente durante a disputa presidencial deste ano.

O apoio à indicação não estaria restrito ao senador baiano. O ex-ministro da Casa Civil e senador eleito, Rui Costa (PT), e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), também teriam apresentado o nome de Éden ao presidente Lula, conforme informações divulgadas pela revista Veja.

De acordo com os relatos obtidos pelo A TARDE, Sidônio teria afirmado que a indicação do dirigente não partiu exclusivamente de Jerônimo, mas contou com a participação de outras lideranças do PT.

Apesar das articulações, o nome de Éden enfrentaria resistências em setores da legenda que preferem sua permanência no diretório nacional. As divergências internas, contudo, não representariam uma objeção por parte do atual ministro da Secom.

A Secom

Éden Valadares foi presidente do PT da Bahia entre 2020 e 2025, período em que participou da condução política da legenda no estado. Atualmente, ocupa a Secretaria Nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores, função que o coloca na estrutura responsável pelas estratégias de comunicação partidária.

Éden Valadares e presidente Lula - Foto: Divulgação | PT

A eventual chegada à Secom representaria sua passagem da comunicação institucional do partido para a coordenação da comunicação do governo federal.

O órgão é responsável por formular e executar a política de comunicação da Presidência da República, incluindo publicidade institucional, relacionamento com a imprensa e estratégias de comunicação governamental.

Até o momento, a saída de Sidônio Palmeira e a eventual nomeação de Éden Valadares não foram formalizadas. As movimentações seguem no campo das articulações políticas.