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A Polícia Federal (PF) abriu uma licitação para renovar e ampliar a frota de veículos blindados usados na segurança de autoridades.

O edital prevê a compra de 225 automóveis de diferentes categorias, incluindo três sedãs de alto padrão destinados à proteção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Cada um desses veículos tem valor estimado em R$ 3,78 milhões, totalizando R$ 11,36 milhões.

Ao justificar a aquisição, a PF cita o aumento da capacidade bélica de organizações criminosas e o desgaste de parte da frota atual.

Segundo o planejamento, os veículos serão utilizados em diferentes situações, desde operações com menor nível de risco até o transporte do presidente, de outras autoridades e de chefes de Estado estrangeiros.

A licitação foi aberta em 17 de novembro, por meio do Pregão Eletrônico nº 406/2026, e tem investimento total estimado em R$ 207,5 milhões.

Entre os veículos previstos na contratação, os três sedãs destinados à proteção presidencial terão blindagem de nível VPAM VR9 ou superior.

A classificação prevê resistência a disparos de fuzis com munição perfurante, incluindo projéteis de calibre 7,62 x 51 mm.

Frota de blindados de Lula - Foto: Agência Brasil

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) da licitação destaca a necessidade de veículos com maior capacidade de proteção para o presidente e outras autoridades expostas a riscos elevados.

“Para a proteção do Senhor Presidente da República, bem como de outras autoridades, é necessário o emprego de viaturas blindadas de maior capacidade de proteção”, diz um trecho do documento.

Veículos previstos na licitação

Além dos três sedãs presidenciais, o edital prevê a compra de veículos com diferentes níveis de blindagem.

A contratação está dividida em cinco categorias: