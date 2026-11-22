SEGURANÇA
PF cita avanço de facções e quer blindados de R$ 11 milhões para Lula
Segundo a cooporação, é necessário comprar carros com proteção contra tiros de fuzil
A Polícia Federal (PF) abriu uma licitação para renovar e ampliar a frota de veículos blindados usados na segurança de autoridades.
O edital prevê a compra de 225 automóveis de diferentes categorias, incluindo três sedãs de alto padrão destinados à proteção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Cada um desses veículos tem valor estimado em R$ 3,78 milhões, totalizando R$ 11,36 milhões.
Ao justificar a aquisição, a PF cita o aumento da capacidade bélica de organizações criminosas e o desgaste de parte da frota atual.
Segundo o planejamento, os veículos serão utilizados em diferentes situações, desde operações com menor nível de risco até o transporte do presidente, de outras autoridades e de chefes de Estado estrangeiros.
A licitação foi aberta em 17 de novembro, por meio do Pregão Eletrônico nº 406/2026, e tem investimento total estimado em R$ 207,5 milhões.
Entre os veículos previstos na contratação, os três sedãs destinados à proteção presidencial terão blindagem de nível VPAM VR9 ou superior.
A classificação prevê resistência a disparos de fuzis com munição perfurante, incluindo projéteis de calibre 7,62 x 51 mm.
O Estudo Técnico Preliminar (ETP) da licitação destaca a necessidade de veículos com maior capacidade de proteção para o presidente e outras autoridades expostas a riscos elevados.
“Para a proteção do Senhor Presidente da República, bem como de outras autoridades, é necessário o emprego de viaturas blindadas de maior capacidade de proteção”, diz um trecho do documento.
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Veículos previstos na licitação
Além dos três sedãs presidenciais, o edital prevê a compra de veículos com diferentes níveis de blindagem.
A contratação está dividida em cinco categorias:
- Sedã com blindagem III-A: valor unitário de R$ 718.317,10. Valor total estimado de R$ 60,33 milhões.
- Sedã presidencial com blindagem VR9: valor unitário de R$ 3.787.433,43. Valor total de R$ 11,36 milhões.
- SUV de alto desempenho com blindagem III-A: valor unitário de R$ 679.636,27. Valor total de R$ 57,08 milhões.
- SUV com blindagem VR6 para análise de risco: valor unitário de R$ 1.323.804,27. Valor total de R$ 59,57 milhões.
- SUV de alto desempenho com blindagem VR6: valor unitário de R$ 2.129.804,73. Valor total de R$ 19,16 milhões.