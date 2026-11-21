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A primeira-dama Janja da Silva será a coordenadora da cerimônia de posse do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para 5 de janeiro de 2027.

A informação foi confirmada pelo próprio petista neste sábado, 21, durante uma transmissão ao vivo ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG).

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“Eu não estou cuidando da posse. A Janja que vai ser a coordenadora. Só tenho o meu compromisso oficial, que é ir ao Congresso tomar posse”, afirmou Lula.

Janja também comandou a organização da cerimônia de posse de Lula em 2023, após a vitória eleitoral de 2022.

Durante a transmissão, o presidente também comentou a derrota de adversários políticos e fez referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL), que disputou o segundo turno e foi para os Estados Unidos após perder nas urnas.

“Quando eu perdi, três vezes, eu voltei pra São Bernardo do Campo. Quando eu deixei a Presidência, eu voltei para São Bernardo do Campo”, disse.

Posse de 2023 teve tradição quebrada

Na cerimônia de posse de Lula, em 1º de janeiro de 2023, a tradição de o presidente que deixa o cargo passar a faixa presidencial ao sucessor foi quebrada.

Jair Bolsonaro (PL) havia viajado para os Estados Unidos dias antes e o então vice-presidente Hamilton Mourão também não participou da solenidade.

Diante da ausência dos dois, a equipe de organização liderada por Janja substituiu a tradicional passagem da faixa por um ato simbólico: oito cidadãos que representavam a diversidade do povo brasileiro subiram a rampa do Palácio do Planalto.