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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fez um balanço positivo da Micareta de Feira, neste domingo, 22, durante o último dia oficial da festa, em Feira de Santana (centro-norte do estado).

O gestor destacou, em entrevista à imprensa, o uso de tecnologias de segurança, como câmeras de reconhecimento facial e portais de monitoramento, além da tranquilidade registrada ao longo da programação cultural.

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Jerônimo Rodrigues também ressaltou a importância dos cuidados com os trabalhadores envolvidos na realização do evento, especialmente os motoristas dos trios elétricos, cordeiros, ambulantes e catadores.

Segurança e tecnologia

Ao avaliar os dias do Carnaval fora de época no município, o governador destacou a utilização de recursos tecnológicos para reforçar a segurança dos foliões e identificar possíveis situações de risco dentro do circuito.

“Nós avaliamos muito de forma estratégica o uso de tecnologias, câmeras de reconhecimento facial, os portais que nós instalamos para que as pessoas que entrem no circuito possam ser observadas, se carregam algum tipo de arma, algum material importante que ponha em risco algumas pessoas no circuito”, afirmou.

Cuidados com os trabalhadores

Outro ponto abordado pelo governador foi a estrutura disponibilizada para os profissionais que atuam nos bastidores da Micareta. Jerônimo destacou os serviços oferecidos aos motoristas dos trios elétricos, que incluem banho, massagem, alimentação, sanitários e atendimento psicológico.

“Acabei de sair aqui agora de um ambiente onde tudo é tranquilo, onde os motoristas que dirigem o trio têm direito a um banho, a uma massagem, a um lanche, a sanitários, a psicólogos. É um trabalho igual ao de vocês, muito estressante”, declarou.

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante abertura da Micareta de Feira de Santana - Foto: GOVBA

O governador também fez um alerta sobre a necessidade de atenção e respeito aos profissionais que trabalham no circuito, especialmente diante dos riscos relacionados à circulação dos trios elétricos e à grande concentração de pessoas.

Igor Kannário - Foto: Naiade Bianchi/GOVBA

Arrastão encerra programação

Apesar do encerramento oficial da Micareta neste domingo, a festa terá continuidade com o tradicional Arrastão, previsto para segunda-feira, 23, e que terá como principal atração o cantor Thiago Aquino.

Jerônimo afirmou que espera que a programação seja concluída com tranquilidade e que um balanço final possa demonstrar os resultados das ações realizadas durante o evento.

“Eu espero que até segunda-feira a gente possa fazer um último balanço mostrando a eficiência da Micareta”, concluiu o governador.