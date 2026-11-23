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O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) participou, nesta segunda-feira, 23, da abertura da 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB), no Centro de Convenções de Salvador.

Com o tema “Direito e Tecnologia: O Futuro da Advocacia na Sociedade Digital”, o evento retorna à capital baiana após 24 anos e segue até quarta-feira, 25, reunindo advogados, especialistas e representantes de instituições nacionais e internacionais.

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A programação inclui 50 painéis, 35 eventos especiais e uma conferência magna, com a participação de quase 400 palestrantes.

Jerônimo ao lado do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski - Foto: Laís Machado/GOVBA

Para o governador, a realização da conferência na Bahia amplia o debate sobre o fortalecimento do Direito e das instituições.

“Espero que sejam aprofundados temas que contribuam para o nosso estado, como as possíveis reformas tributárias e que esse ambiente possa oferecer elementos para fortalecer o Direito e permitir que o Brasil tenha instituições cada vez mais reconhecidas”, afirmou Jerônimo.

Ministra do TSE recebe Medalha Rui Barbosa

O primeiro dia de programação também foi marcado pela homenagem à ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lúcia Santana Araújo, que recebeu a Medalha Rui Barbosa. Durante a cerimônia, a baiana destacou a importância da advocacia para o funcionamento das instituições de Justiça e para a defesa da democracia.

“A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem uma importância não somente para o funcionamento do sistema de Justiça e para a prestação jurisdicional do Estado, mas igualmente na defesa do próprio Estado Democrático de Direito. Então, esta 25ª Conferência é uma reafirmação do papel social que a advocacia exerce. E, acontecendo na Bahia, tudo fica ainda mais especial”, ressaltou.

Lewandowski aponta importância da atualização tecnológica

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que a conferência representa uma oportunidade de atualização e troca de conhecimentos entre profissionais, especialmente diante dos avanços da inteligência artificial.

“A conferência será uma oportunidade de promover uma grande troca de ideias e aprendizagem. O impacto é especialmente importante para os advogados mais veteranos, que ainda têm certa dificuldade com a inteligência artificial. Acredito que essa seja uma das grandes contribuições aqui”, disse.

Bahia espera contribuições para debate sobre reforma do Judiciário

O secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, também ressaltou a relevância histórica da conferência para Salvador e a expectativa em torno da realização de mais uma edição na capital baiana.

“Na última vez em que esse evento aconteceu aqui na cidade, foi publicada a Carta de Salvador, que, naquele momento, foi um documento fundamental para a discussão da reforma do Judiciário, concretizada três anos depois", disse.

"Agora, estamos mais uma vez diante da iminência de uma nova reforma do Poder Judiciário. Nossa expectativa é que um encontro como esse possa semear grandes ideias para que tenhamos uma reforma que aperfeiçoe as nossas instituições e consolide a democracia”, concluiu.