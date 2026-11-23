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A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra dos Direitos Humanos no governo Jair Bolsonaro (PL), pediu a Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a autorização para visitar o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, na Papudinha, onde está preso.

No pedido, Damares solicitou uma audiência com Fachin, a fim de discutir irregularidades na liquidação do Banco Master. Segundo Manoela Alcântara, do portal Metrópoles, a senadora quer conseguir informações sobre trabalhos de fiscalização no Senado.

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“Solicito, respeitosamente, autorização de Vossa Excelência para visitar o custodiado Daniel Vorcaro, preso na Penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, a fim de colher informações prévias que possam subsidiar a estruturação e o cumprimento da missão fiscalizatória que me foi atribuída como relatora da proposta”, diz trecho do ofício.

Damares explica pedido de visita a Vorcaro

Damares se pronunciou nas redes sociais para explicar os motivos que levaram ao pedido de visita a Vorcaro, pivô da crise que atingiu setores da política e do Judiciário.

Segunda a senadora, o objetivo é investigar possíveis falhas dos órgãos de controle, negando a intenção de passar na frente das investigações já iniciadas pela Polícia Federal.

“Eu não vou investigar o que a Polícia Federal já está investigando: festinha, corrupção, quem levou, quem deixou de levar, não. O meu papel é investigar onde os órgãos de controle falharam, que não viram antes o que estava acontecendo”, afirmou.