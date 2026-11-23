O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) do governo Lula (PT), José Guimarães, foi exonerado do cargo nesta segunda-feira, 23. A medida consta em decreto assinado pelo chefe do Executivo federal e atendeu a um pedido do próprio Guimarães.

A exoneração, no entanto, ocorre em caráter temporário, já que José Guimarães é deputado federal pelo estado do Ceará, além de filiado ao PT.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nota “A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República informa que a exoneração do ministro José Guimarães, publicada no Diário Oficial da União, ocorre a pedido e em caráter temporário, para o cumprimento de compromissos parlamentares na Câmara dos Deputados, relacionados à destinação de emendas parlamentares e à participação na deliberação sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 299/2026”. — José Guimarães (@joseguimaraesce) November 23, 2026

Na Câmara, o petista afirmou, por meio de nota, que vai cumprir de compromissos parlamentares [...] "relacionados à destinação de emendas parlamentares e à participação na deliberação sobre o Projeto de Lei Complementar". Uma dessas atuações será na votação do chamado ajuste fiscal, previsto para esta segunda-feira, 23.

Antes de assumir a SRI, José Guimarães foi deputado estadual no Ceará e exerceu cinco mandatos consecutivos como deputado federal, mas deixou o cargo para assumir a pasta em abril deste ano.

Lula e José Guimarães - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Lula prepara projeto para acabar com supersalários acima de R$ 100 mil

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei para regulamentar o teto remuneratório do funcionalismo público e combater os chamados supersalários, que podem ultrapassar R$ 100 mil mensais com o pagamento de benefícios adicionais. Atualmente, o limite constitucional é de R$ 46.366,19.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, a proposta está em discussão entre órgãos do Executivo, com participação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Casa Civil. A expectativa é concluir uma versão preliminar nos próximos dias para apresentá-la a Lula, que decidirá sobre o envio ao Legislativo.

A equipe econômica estima que a regulamentação possa gerar uma economia anual entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões. A iniciativa busca restringir pagamentos realizados fora do teto constitucional, especialmente no Judiciário e no Legislativo, onde o governo identifica maior concentração de distorções remuneratórias.