PLANALTO
José Guimarães é exonerado de Ministério do governo Lula
Medida, no entanto, é temporária; ele terá função importante a desempenhar na Câmara
O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) do governo Lula (PT), José Guimarães, foi exonerado do cargo nesta segunda-feira, 23. A medida consta em decreto assinado pelo chefe do Executivo federal e atendeu a um pedido do próprio Guimarães.
A exoneração, no entanto, ocorre em caráter temporário, já que José Guimarães é deputado federal pelo estado do Ceará, além de filiado ao PT.
Nota “A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República informa que a exoneração do ministro José Guimarães, publicada no Diário Oficial da União, ocorre a pedido e em caráter temporário, para o cumprimento de compromissos parlamentares na Câmara dos Deputados, relacionados à destinação de emendas parlamentares e à participação na deliberação sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 299/2026”.— José Guimarães (@joseguimaraesce) November 23, 2026
Na Câmara, o petista afirmou, por meio de nota, que vai cumprir de compromissos parlamentares [...] "relacionados à destinação de emendas parlamentares e à participação na deliberação sobre o Projeto de Lei Complementar". Uma dessas atuações será na votação do chamado ajuste fiscal, previsto para esta segunda-feira, 23.
Antes de assumir a SRI, José Guimarães foi deputado estadual no Ceará e exerceu cinco mandatos consecutivos como deputado federal, mas deixou o cargo para assumir a pasta em abril deste ano.
Lula prepara projeto para acabar com supersalários acima de R$ 100 mil
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei para regulamentar o teto remuneratório do funcionalismo público e combater os chamados supersalários, que podem ultrapassar R$ 100 mil mensais com o pagamento de benefícios adicionais. Atualmente, o limite constitucional é de R$ 46.366,19.
Leia Também:
Segundo informações da Folha de S.Paulo, a proposta está em discussão entre órgãos do Executivo, com participação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Casa Civil. A expectativa é concluir uma versão preliminar nos próximos dias para apresentá-la a Lula, que decidirá sobre o envio ao Legislativo.
A equipe econômica estima que a regulamentação possa gerar uma economia anual entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões. A iniciativa busca restringir pagamentos realizados fora do teto constitucional, especialmente no Judiciário e no Legislativo, onde o governo identifica maior concentração de distorções remuneratórias.