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O cantor baiano Igor Kannário, voz do hit 'Bota para virar', que ganhou projeção durante o segundo turno eleitoral, deve compor a programação do megaevento de posse do presidente Lula (PT), que ocorre no dia 5 de janeiro de 2027.

Conhecido como "Príncipe do Gueto", a canção do artista foi explorada pela equipe de campanha do então candidato à reeleição após o resultado do primeiro turno. Após a vitória se concretizar nas urnas, Kannário comandou uma festa para militância petista da Bahia no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

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Além dele, outro nome esperado para a posse, em Brasília, é a banda BaianaSystem, segundo informações da coluna Milena Teixiera, do portal Metrópoles.

Conheça Igor Kannário: cantor já teve carreira política

Além da carreira musical, o artista soteropolitano possui trajetória na vida pública:

foi vereador de Salvador entre 2017 e 2019;

ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados entre 2019 e 2023, após se eleger em 2018 pelo PHS, com passagens posteriores pelo DEM e pelo União Brasil;

Na disputa de 2022, tentou a reeleição, mas terminou na suplência.

Conhecido como "Príncipe do Gueto", Igor Kannário ganhou projeção ao longo da corrida presidencial - Foto: Divulgação

De acordo com fontes ligadas à produção da festa, cuja organização está sob responsabilidade da primeira-dama Janja Lula da Silva, a banda está entre os destaques cotados para subir ao palco na celebração em Brasília.