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A aprovação da política nacional de minerais críticos e estratégicos cria bases para tornar mais barata a fabricação de baterias e de veículos elétricos no país, embora lideranças do setor automotivo ponderem que o alívio nos preços ao comprador final só deve aparecer no longo prazo.

​Sancionada em 16 de setembro de 2026 (Lei nº 15.506/2026), a legislação busca inserir o Brasil com maior peso nas cadeias globais ligadas à transição energética, diminuindo o modelo focado na venda externa de matérias-primas brutas e na compra de bens industrializados no exterior

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Avanços regulatórios

​Os desdobramentos normativos ganharam corpo no início de novembro de 2026, com um decreto que organiza os minerais críticos e estratégicos em três faixas de prioridade e, na sequência, com a aprovação de uma relação inicial de 27 substâncias prioritárias pelo Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE) — referência para orientar crédito, fomento e políticas de apoio.

​A norma ajuda a destravar a eletrificação da frota nacional ao fixar diretrizes e parâmetros regulatórios para o aproveitamento desses recursos.

​Como referência de competitividade, Bastos aponta a experiência da China, que consolidou uma cadeia produtiva verticalizada e alcançou ganhos de escala capazes de reduzir o custo dos elétricos frente aos modelos a combustão — dinâmica que ajuda a explicar a forte presença chinesa nas vendas de eletrificados no mercado brasileiro.