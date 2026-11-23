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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve julgar até 3 de dezembro as contas de campanha da chapa formada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) nas eleições presidenciais deste ano.

A análise é uma das etapas necessárias para definir a data da cerimônia de diplomação do presidente e do vice-presidente reeleitos.

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As contas de campanha são os registros de todo o dinheiro arrecadado e gasto durante a eleição.

Os candidatos precisam apresentar à Justiça Eleitoral documentos que comprovem a origem dos recursos recebidos e como os valores foram utilizados.

O objetivo é garantir transparência e verificar se as regras de financiamento eleitoral foram cumpridas.

No TSE, o ministro Dias Toffoli é o relator do processo que analisa as contas de Lula e Alckmin.

Pela regra eleitoral, o julgamento e a publicação da decisão devem ocorrer pelo menos três dias antes da diplomação.

A resolução do tribunal estabelece 18 de dezembro como prazo máximo para a diplomação.

O que é a diplomação?

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral confirma oficialmente que os candidatos foram eleitos e estão aptos a assumir os cargos.

Na cerimônia, Lula e Alckmin recebem os diplomas que comprovam a eleição. Os documentos são assinados pelo ministro Nunes Marques, presidente do TSE.

Pela primeira vez, a posse presidencial está prevista para 5 de janeiro. Desde 1988, a cerimônia era realizada em 1º de janeiro.