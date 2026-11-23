Um currículo direto, segurança durante a entrevista e um plano de carreira estruturado são diferenciais decisivos para quem busca a primeira vaga no mercado formal — especialmente nas empresas que prestam serviços à indústria.

Aliadas a competências comportamentais como comunicação, pontualidade, trabalho em equipe e capacidade de resolver problemas, essas habilidades formam a base do Jornada Jovem Acelen, projeto realizado em parceria com a AVSI Brasil no espaço Acelen Acender Candeias, voltado a moradores das comunidades vizinhas à Refinaria de Mataripe.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

​Destinada a jovens de 15 a 29 anos — estudantes ou egressos do ensino médio da rede pública, com renda familiar de até dois salários-mínimos —, a iniciativa facilita a transição entre a escola e o ambiente corporativo.

Projetos

Nas aulas, os participantes elaboram projetos de vida e carreira, estruturam currículos, passam por simulações de entrevista e desenvolvem competências socioemocionais. Desde 2023, o programa soma mais de 14 mil inscrições e já certificou mais de 540 alunos.

​Os resultados aparecem na prática. Aos 20 anos, Kauanne Santana do Sacramento conquistou o primeiro emprego formal logo após concluir a capacitação, em 2023, como meio oficial de pintura na Priner, fornecedora da Acelen.

“Esse foi o meu primeiro contato com uma qualificação profissional e aprendi muito sobre o mundo do trabalho. Fiz o currículo selecionado pela Priner com o que aprendi lá. E pude também colocar em prática durante a entrevista de emprego o que aprendi sobre como me comportar”, relatou.

​Prestes a concluir a formação, Laisa Sá Barreto, de 30 anos, integra a turma que se forma em dezembro e projeta os próximos passos.

“Eu entrei no Jornada Jovem com o sonho de trabalhar na indústria. E me fortaleci durante o processo porque encontrei um espaço de acolhimento que me fez reconectar com minhas raízes. Agora, espero alcançar o meu objetivo porque me sinto preparada para essa oportunidade”, afirmou.

​Ponte com o mercado

​Para ampliar as chances de contratação na região, a Acelen promoveu, no dia 19 de novembro, em Salvador, um café da manhã por meio do programa Acelen Performa. O encontro reuniu gerentes e diretores de dez das principais prestadoras de serviço da Refinaria de Mataripe — Service, Laage, Priner, Elos, ERM, Tecnosonda, Worley, Vertical, Tetra Tech e Vortex — com o objetivo de sensibilizar o setor para a absorção da mão de obra local qualificada.

​O evento contou com a presença dos vice-presidentes da Acelen João Raful (Recursos Humanos e Responsabilidade Social) e Marcelo Mancini (Supply Chain), além dos diretores Fabio Zanandrea (Suprimentos) e Cristiano Bueno (Compliance). Um dos destaques foi o painel sobre o Jornada Jovem, no qual Kauanne e Laisa relataram suas trajetórias ao lado de um representante da Ultragaz.

​Para João Raful, o engajamento dos parceiros é essencial para fechar o ciclo da empregabilidade. “A Refinaria de Mataripe está em um território cheio de talentos, e nosso papel é criar condições para que esses jovens tenham acesso a oportunidades reais. Nós capacitamos, mas a inclusão produtiva só se completa quando a porta do mercado de trabalho se abre.

Por isso, convidamos nossos parceiros a assumir esse compromisso com a gente. Contratar jovens da região é investir em profissionais qualificados que conhecem o território, e fortalecer o desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes”, destacou.

​Na avaliação de Marcelo Mancini, a aproximação gera ganhos mútuos. “O grande mérito do programa é alinhar os fornecedores com a visão e os valores da empresa, buscando resultados melhores para todos, além de contribuir para uma sociedade mais equânime e uma economia sustentável”, concluiu o executivo.