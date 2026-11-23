Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Aprovado no Senado no último dia 12 de novembro, o texto do Ajuste Fiscal proposto pelo governo Lula (PT) não deve passar por mudanças na Câmara dos Deputados — a expectativa é a de que o Projeto de Lei Complementar (PLP n.º 299/2026) seja votado nesta segunda-feira, 23, pela Casa Baixa.

A informação foi confirmada pelo relator na Câmara, deputado Mauro Benevides (União Brasil-CE), com o objetivo de acelerar a votação da matéria que, se aprovada, dará um alívio estimado de R$ 50 bilhões nas contas da União em 2027.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes de votar o pacote, no entanto, os deputados precisam aprovar um pedido para acelerar a tramitação e permitir que a proposta seja votada com urgência no plenário da Câmara.

Em seguida, se aprovado, o Projeto de Lei poderá seguir diretamente para sanção do presidente Lula (PT).

Principais pontos do ajuste fiscal

O Ajuste Fiscal proposto pelo governo altera normativos centrais das finanças públicas — incluindo o Arcabouço Fiscal (Lei Complementar n.º 200/2023) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000) — para conferir ao Poder Executivo novos instrumentos de contenção de gastos e recomposição de receitas.

Confira quais são os eixos centrais da proposta:

Novo teto de crescimento de gastos

Trava de 2% para o crescimento real de despesas : a partir de 2027, nos exercícios em que forem adotadas medidas de limitação de empenho e contingenciamento, o crescimento real da despesa primária fica limitado a no máximo 2% ao ano. A aplicação dessa limitação será operacionalizada por meio de contingenciamento.

: a partir de 2027, nos exercícios em que forem adotadas medidas de limitação de empenho e contingenciamento, o crescimento real da despesa primária fica limitado a no máximo 2% ao ano. A aplicação dessa limitação será operacionalizada por meio de contingenciamento. Contingenciamento na banda inferior da meta : o Poder Executivo fica autorizado a estabelecer limitação de empenho e movimentação financeira preventivamente assim que o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP) apontar que o resultado primário se projeta dentro do intervalo inferior de tolerância da meta.

: o Poder Executivo fica autorizado a estabelecer limitação de empenho e movimentação financeira preventivamente assim que o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP) apontar que o resultado primário se projeta dentro do intervalo inferior de tolerância da meta. Exceções a cortes e bloqueios : a limitação de empenho não poderá atingir obrigações constitucionais, despesas com o serviço da dívida pública, recursos voltados à inovação e desenvolvimento científico custeados por fundo específico e exceções previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

: a limitação de empenho não poderá atingir obrigações constitucionais, despesas com o serviço da dívida pública, recursos voltados à inovação e desenvolvimento científico custeados por fundo específico e exceções previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Gatilho de transparência política : caso o resultado primário apurado no ano anterior seja inferior a 0,5% do PIB, o Executivo será obrigado a apresentar em audiência pública no Congresso Nacional as causas do resultado e as medidas previstas para sua recuperação.

Corte linear

Revisão de isenções e alíquotas reduzidas : isenções ou alíquotas zero passarão a ter aplicação de alíquota equivalente a 20% da alíquota do sistema padrão de tributação. Em casos de alíquota reduzida, a alíquota aplicável corresponderá à soma de 80% da alíquota reduzida com 20% da alíquota padrão.

: isenções ou alíquotas zero passarão a ter aplicação de alíquota equivalente a 20% da alíquota do sistema padrão de tributação. Em casos de alíquota reduzida, a alíquota aplicável corresponderá à soma de 80% da alíquota reduzida com 20% da alíquota padrão. Corte em reduções de base de cálculo e benefícios : incentivos que preveem redução de base de cálculo ou de tributo devido passam a ser aproveitados em 80% do valor do benefício original. Da mesma forma, o aproveitamento de créditos financeiros ou tributários (inclusive presumidos) fica limitado a 80% do valor original, cancelando-se os 20% restantes.

: incentivos que preveem redução de base de cálculo ou de tributo devido passam a ser aproveitados em 80% do valor do benefício original. Da mesma forma, o aproveitamento de créditos financeiros ou tributários (inclusive presumidos) fica limitado a 80% do valor original, cancelando-se os 20% restantes. Elevação em regimes simplificados : em regimes de tributação por alíquota sobre a receita bruta ou por base de cálculo presumida, haverá um acréscimo de 20% nos percentuais de presunção ou nas alíquotas cobradas.

: em regimes de tributação por alíquota sobre a receita bruta ou por base de cálculo presumida, haverá um acréscimo de 20% nos percentuais de presunção ou nas alíquotas cobradas. Teto para regimes especiais : o regime especial fiscal previsto na LC nº 214/2025 fica limitado ao montante fixado no demonstrativo da LOA 2026, sendo corrigido anualmente apenas pelo IPCA.

Restrição a compensações tributárias na Receita Federal

Limitação no abate de tributos : o governo fica autorizado a reduzir a compensação de débitos tributários com créditos de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O valor total dessa restrição de compensação acompanhará a soma da redução do teto de gastos e do contingenciamento promovido no exercício.

: o governo fica autorizado a reduzir a compensação de débitos tributários com créditos de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O valor total dessa restrição de compensação acompanhará a soma da redução do teto de gastos e do contingenciamento promovido no exercício. Exceção nas contribuições sociais: a restrição não será aplicada à compensação de créditos de PIS/Pasep e Cofins com débitos da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS).

Senado aprovou Ajuste Fiscal do governo Lula (PT) no último dia 12 - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Tetos nominais para despesas específicas

A proposta estabelece limites financeiros, isto é, o teto, para programas específicos e veda a vinculação de certas receitas.

Compensação previdenciária : entre 2027 e 2030, a despesa anual com compensação previdenciária entre regimes ( Lei nº 9.796/1999 R$ 3 bilhões ao ano , corrigida pelo crescimento do limite do arcabouço fiscal.

: entre 2027 e 2030, a despesa anual com compensação previdenciária entre regimes ( , corrigida pelo crescimento do limite do arcabouço fiscal. Proex (Equalização de Exportações) : as despesas com equalização de taxas de juros no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações ficam limitadas a R$ 1 bilhão ao ano até 2030.

: as despesas com equalização de taxas de juros no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações ficam limitadas a ao ano até 2030. Repasses da Lei de Responsabilidade Fiscal : as entregas da União relativas à LC 176/2020 ficam limitadas a R$ 2 bilhões por exercício até 2030, parcelando-se a recomposição do saldo remanescente entre 2028 e 2030.

: as entregas da União relativas à LC 176/2020 ficam limitadas a parcelando-se a recomposição do saldo remanescente entre 2028 e 2030. Desvinculação das receitas de exportação de petróleo : até 2030, fica vedada a contabilização da receita do imposto sobre a exportação de óleos brutos de petróleo ou minerais betuminosos para o cálculo de obrigações de despesas indexadas. A partir de 2028, descumprimentos serão acompanhados de bloqueio equivalente no limite de gastos, excetuando-se o aporte ao Fundo Constitucional do DF.

Aplicação do teto remuneratório

Prazo para votação pelo Congresso : o Congresso Nacional terá até 60 dias para apreciar o projeto de lei que disciplina a retenção de valores acima do teto constitucional.

: o Congresso Nacional terá até 60 dias para apreciar o projeto de lei que disciplina a retenção de valores acima do teto constitucional. Destinação da economia no Executivo : a economia obtida no âmbito do Poder Executivo federal com o abate-teto deverá reduzir o limite global de gastos ou financiar investimentos e atividades da Segurança Pública e do Sistema Socioeducativo.

: a economia obtida no âmbito do Poder Executivo federal com o abate-teto deverá reduzir o limite global de gastos ou financiar investimentos e atividades da Segurança Pública e do Sistema Socioeducativo. Autonomia dos demais Poderes : nos demais Poderes e órgãos autônomos, a economia com o teto remuneratório será revertida para a reestruturação dos seus próprios quadros, sendo vedado qualquer remanejamento de limite ou recursos entre Poderes.

Regras excepcionais de transição