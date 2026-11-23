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A Câmara dos Deputados vota nesta segunda-feira, 23, o pacote de ajuste fiscal do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que reúne medidas para aumentar a arrecadação e controlar os gastos públicos. A proposta, aprovada pelo Senado na semana passada, representa um alívio estimado de R$ 50 bilhões nas contas da União em 2027.

Para acelerar a votação, o relator na Câmara, deputado Mauro Benevides (União Brasil-CE), decidiu manter o texto aprovado pelos senadores.

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Assim, se a proposta passar pelos deputados, poderá seguir diretamente para sanção presidencial, sem precisar voltar ao Senado.

A votação foi antecipada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que na semana passada se comprometeu a dar celeridade à análise da matéria.

Antes de votar o pacote, no entanto, os deputados precisam aprovar um pedido para acelerar a tramitação e permitir que a proposta seja votada com urgência no plenário.

O que prevê o pacote?

Entre as principais medidas estão a redução do limite de crescimento das despesas públicas para 2% em situações de contingenciamento e o corte adicional de 10% nos benefícios tributários concedidos a diferentes setores da economia.

O pacote também restringe o uso de créditos tributários pelas empresas para compensar impostos federais.

Na prática, parte dos valores que hoje podem ser usados para quitar outros tributos terá de ser paga em dinheiro, o que pode aumentar a arrecadação do governo.

A mudança afeta um mecanismo pelo qual as empresas compensaram R$ 200,1 bilhões em impostos entre janeiro e setembro deste ano, segundo a Receita Federal.

Lula defende pacote fiscal

Apesar das críticas de aliados e de entidades do setor produtivo, que apontam possíveis impactos sobre a produção e a arrecadação, Lula afirmou no sábado, 21, que o pacote não é uma reforma fiscal, mas um ajuste necessário para garantir a execução do Orçamento de 2027.

O presidente também assegurou que preservará os programas sociais enquanto o governo adota medidas para controlar os gastos públicos.