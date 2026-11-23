A empresa Tumi Construções entrou com uma denúncia, pedido de urgência, contra o prefeito de Ilhéus, Valderico Luiz dos Reis Júnior (União Brasil). O motivo são supostos erros em uma licitação da prefeitura (Concorrência Pública Eletrônica nº 006/2026).

A licitação, conduzida pela Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, tem o objetivo de contratar uma empresa para fazer os projetos e executar obras de contenção em 12 encostas do Novo PAC (divididas em quatro lotes).

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A escolha do vencedor mistura nota técnica (peso de 70%) e menor preço (peso de 30%). A abertura das propostas foi em 3 de novembro de 2026, e o valor total da obra está estimado em mais de R$ 47,1 milhões.

Orçamento desatualizado

Na denúncia, a empresa reclama que a prefeitura usou uma tabela de preços de junho de 2025 — ou seja, uns 17 meses antes da licitação — sem mostrar nenhuma atualização que prove que esses valores ainda batem com a realidade do mercado.

A empresa também aponta que a conta foi feita quase toda por estimativa (o chamado cálculo paramétrico), aplicando praticamente os mesmos percentuais para as 12 encostas, mesmo cada uma tendo tamanho, acesso, vizinhança e problemas técnicos bem diferentes.

De acordo com a denúncia, até dá para usar estimativa em partes da obra que ainda não têm projeto detalhado, mas a prefeitura não explicou por que serviços como drenagem, pavimentação e urbanização não foram calculados com base nas medidas reais e nos dados de terreno que já existem.

Erros nas medidas e projetos incompletos

Outro problema apontado está na medição dos terrenos. Em vez de medir a área plana no mapa, teriam considerado a superfície inclinada dos barrancos. A empresa diz que o edital usa marcações feitas no Google Earth — ferramenta que não calcula sozinha as subidas e descidas do terreno — sem explicar como essa inclinação entrou na conta do orçamento. Além disso, essas marcações não batem exatamente com as plantas técnicas fornecidas.

A denúncia também critica a falta de padrão nos documentos técnicos: o material das 12 áreas foi entregue pela metade e de forma desigual, com plantas, memoriais e contas que não conversam entre si, dificultando entender o real tamanho do serviço.

Riscos

Sobre a divisão de responsabilidades (a Matriz de Riscos), a construtora afirma que o edital joga quase todos os imprevistos — como problemas no solo, mudanças nas quantidades de material e surpresas durante a obra — para a empresa vencedora pagar, sem calcular quanto isso custa.

O documento lista 38 situações de risco, mas não diz qual a chance de acontecerem, quanto dinheiro isso pode exigir, nem prevê uma reserva de emergência no orçamento.

A empresa reclama ainda que terá de assumir riscos do terreno que só dão para descobrir depois que o contrato for assinado e o solo for escavado. Para completar, o texto do edital estaria confuso, citando a Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) e regulamentos internos que não têm nada a ver com uma licitação de prefeitura, que segue a Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

Por tudo isso, a Tumi Construções pediu uma decisão urgente para travar a licitação na hora (inclusive a sessão de 3 de novembro) ou, se já tivesse acontecido, impedir que o contrato fosse assinado até que tudo fosse investigado. O caso foi sorteado para um relator no Tribunal de Contas.

Pedido negado

Ao analisar o pedido de forma rápida (liminar), o relator explicou que só pode suspender uma licitação se houver urgência real, risco grave de prejuízo aos cofres públicos e, principalmente, provas concretas apresentadas logo de cara. Uma medida drástica dessas não pode ser tomada baseada apenas na palavra de quem reclama.

O problema é que a empresa mandou basicamente a carta de reclamação e seus próprios documentos (como procuração e contrato social), mas esqueceu de anexar o edital, as planilhas de orçamento, a matriz de riscos, as plantas e os projetos que tanto criticou.

Sem esses papéis no processo, o relator não teve como conferir se as falhas eram reais ou se a empresa apenas não soube procurar os arquivos. Ele destacou que o valor alto da obra e a pressa pela proximidade da licitação não substituem a falta de provas. Ainda assim, avisou que negar a suspensão agora não significa que a licitação está 100% certa — tudo ainda vai ser investigado com calma.

Decisão final

No fim das contas, o relator negou o pedido de suspensão por falta de provas iniciais, e a licitação segue andando normalmente.

Porém, ele mandou notificar o prefeito Valderico Luiz dos Reis Júnior, dando um prazo de 20 dias para ele explicar e justificar tudo o que foi apontado: como o orçamento foi feito e atualizado, por que usaram cálculos por estimativa, como estão os projetos iniciais, as medidas das encostas e a divisão dos riscos do contrato.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ilhéus, e aguarda resposta aos questionamentos.