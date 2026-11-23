Uma decisão liminar do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) bloqueou os pagamentos de dois contratos da prefeitura de Ibotirama com o escritório de advocacia Nilo & Almeida Advogados Associados.

Os contratos, de acordo com a Corte, foram fechados sem licitação para tentar recuperar na Justiça as verbas referentes do Fundeb (Fundo de e Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério).

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Diante disso, a prefeitura fica proibida de pagar, liberar ou autorizar qualquer repasse para o escritório até o julgamento final do caso. Apesar do bloqueio financeiro, os advogados podem continuar tocando os processos na Justiça normalmente.

A medida atendeu a um pedido da 27ª Inspetoria Regional de Controle Externo (IRCE) contra o prefeito Laércio Silva de Santana (PSB), bem como o secretário de Educação, Edcarlos Almeida de Queiroz.

Bagunça nas porcentagens

O principal motivo do bloqueio foi a falta de transparência, a ausência de contas claras e uma baita contradição sobre quanto o escritório deveria ganhar caso vencesse as ações (os chamados honorários de êxito):

Contrato do Fundeb (nº 038/2025): o processo já tinha até decisão favorável à prefeitura esperando recurso da União quando o acordo foi assinado, em abril de 2025. A expectativa era recuperar R$ 500 mil, mas os documentos não batem sobre o pagamento dos advogados: o contrato falava em 20%, o valor escrito no papel era de R$ 75 mil (o que dá 15%), e o aviso oficial publicado falava em 10%.

Na defesa, a prefeitura disse que usou um modelo pronto sem revisar e que valeria os 10%. Já o escritório afirma que tem direito aos 20% e que o aviso oficial é que saiu errado.

Contrato do Fundef (nº 039/2025): serve para cobrar valores de uma ação coletiva antiga. O contrato marcou 10% de comissão, mas o estudo técnico falava em 20%, sem teto de gastos definido.

A prefeitura tem uma previsão de recuperar R$ 500 mil (o que daria R$ 50 mil para os advogados). Porém, em apenas um dos processos, a própria prefeitura já tinha apresentado contas de mais de R$ 6,38 milhões. Se aplicassem os 10% em cima disso, os advogados levariam cerca de R$ 638 mil — doze vezes mais do que o previsto inicialmente e acima do limite permitido por lei.

Outros erros

A decisão também lembrou que, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), o dinheiro principal do Fundef e do Fundeb é carimbado para a educação e não pode ser usado para pagar advogados — no máximo, os honorários podem sair dos juros pelo atraso. O escritório até disse que ia respeitar isso por conta própria, mas não colocou nada no papel oficialmente.

Para piorar, os técnicos encontraram vários erros administrativos na papelada: falta de registro dos aditivos no sistema oficial (SIGA), documentos mal feitos (um deles chegou a citar o cargo de secretário de Saúde no meio de um contrato da Educação) e publicação atrasada de extratos no diário oficial, só em julho de 2026.

Pressa para bloquear

Mesmo que a prefeitura ainda não tenha feito o pagamento de quaisquer centavo ao escritório, o risco de prejuízo era imediato. Isso porque os contratos foram renovados até abril de 2027 mantendo as regras confusas, e um dos processos já está em fase de acordo com a União, o que poderia liberar o dinheiro a qualquer momento.

Como apenas os vereadores (Poder Legislativo) podem cancelar um contrato público de vez, a liminar segurou apenas o dinheiro, sendo que a Prefeitura e os advogados podem fazer um aditivo no contrato para ajustar os valores de forma transparente e dentro da lei.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ibotirama, e aguarda resposta aos questionamentos.