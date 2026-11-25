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Os valores de referência utilizados no cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o etanol hidratado e o Gás Natural Veicular (GNV) permanecerão inalterados na Bahia a partir de 1º de dezembro.

A atualização consta no Ato COTEPE/PMPF nº 31/2026, publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 25.

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O ato mantém os valores de referência dos dois combustíveis iguais aos definidos na tabela anterior.

De acordo com a publicação, o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) do etanol hidratado continua em R$ 4,59 por litro. Para o GNV, o valor de referência permanece em R$ 3,69 por metro cúbico.

Na prática, isso significa que não houve aumento nem redução na base utilizada pelo estado para calcular o ICMS sobre esses combustíveis.

Como funciona o cálculo do ICMS?

O preço médio (PMPF) é um valor de referência utilizado pelos estados para calcular o ICMS sobre combustíveis.

Ele representa uma estimativa do preço médio de venda ao consumidor final e serve como base para a cobrança antecipada do imposto por meio do regime de substituição tributária.

Quando esse valor é atualizado, a base de cálculo do ICMS também pode mudar, influenciando o montante do imposto recolhido ao longo da cadeia de comercialização.

Como os valores foram mantidos na Bahia, não haverá alteração na base de cálculo do ICMS sobre o etanol e o GNV em relação à tabela anterior.

Isso, porém, não significa que os preços cobrados nos postos permanecerão necessariamente iguais. O valor pago pelos consumidores também depende de fatores como custos de distribuição, margens de revenda e condições do mercado.