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O pacote de ajuste fiscal sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na terça-feira, 24, representa um passo importante para recuperar a credibilidade do governo federal na condução das contas públicas e na administração do endividamento do país.

Além de prever uma economia de até R$ 56,1 bilhões em 2027, as medidas podem aumentar a confiança dos investidores na economia brasileira, criando condições para a queda dos juros e a retomada dos investimentos no médio prazo.

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A avaliação é da economista e planejadora financeira Natália Maria, em entrevista exclusiva ao portal A TARDE.

Segundo ela, o crescimento contínuo das despesas acima da capacidade de arrecadação aumenta a preocupação com o endividamento e pode dificultar o acesso ao crédito e a realização de investimentos.

O principal benefício do pacote de ajuste fiscal é contribuir para recuperar a confiança na capacidade do governo de administrar suas contas e honrar seus compromissos Natália Maria - Economista e planejadora financeira

A especialista também avalia que um cenário de maior equilíbrio das contas públicas pode favorecer a atividade econômica, estimulando a produção e a geração de empregos.

“Com maior previsibilidade das contas públicas, é possível criar condições para favorecer a queda dos juros no médio prazo e estimular investimentos, produção e geração de empregos.”

Dívida pública elevada e juros altos

A discussão ganha importância em um cenário de endividamento elevado e juros ainda altos no Brasil.

Em setembro deste ano, a dívida bruta do governo geral chegou a R$ 11,1 trilhões, o equivalente a 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados do Banco Central. O indicador reúne as obrigações financeiras do governo federal, do INSS e dos estados e municípios.

Ao mesmo tempo, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, na reunião de 4 de novembro.

Com isso, o Brasil continuou na liderança do ranking mundial de juros reais, que descontam a inflação projetada. Um levantamento da consultoria Moneyou, divulgado naquele mês, apontou uma taxa real de 9,05% ao ano para o país.

Na prática, juros elevados encarecem empréstimos e financiamentos para famílias e empresas.

Também aumentam o rendimento de investimentos ligados à taxa básica e elevam o custo de financiamento da dívida pública, já que parte dos títulos emitidos pelo governo acompanha os juros do mercado.

O desafio de cortar gastos sem prejudicar a população

A proposta de ajuste fiscal do governo Lula provocou críticas de diferentes setores.

Enquanto representantes do mercado financeiro questionaram a capacidade das medidas de resolver os problemas fiscais do país, parlamentares aliados do próprio petista demonstraram preocupação com possíveis efeitos sobre investimentos e políticas sociais.

O debate envolve o desafio de equilibrar as contas sem comprometer serviços e ações que atendem à população.

Para Natália Maria, a responsabilidade fiscal precisa caminhar junto com a responsabilidade social.

Não adianta equilibrar as contas públicas comprometendo investimentos em educação, saúde, infraestrutura e políticas que garantem oportunidades para a população. Na minha avaliação, o grande desafio é conseguir responsabilidade fiscal sem perder de vista a responsabilidade social

A economista também ressalta que o sucesso de uma política de ajuste não pode ser medido somente pelo valor economizado pelo governo.

É necessário, segundo ela, observar se as medidas ajudam a criar condições para o crescimento econômico, a geração de empregos e a redução das desigualdades.

“O verdadeiro sucesso de um ajuste fiscal deve ser medido não apenas pela economia que ele gera para o governo, mas também pela capacidade de criar condições para que o país cresça, gere empregos, reduza desigualdades e melhore a vida das pessoas”, conclui.

O que muda com o pacote fiscal?

A Lei Complementar 239/2026 reúne medidas para melhorar o resultado das contas públicas a partir de 2027. As estimativas apresentadas durante a tramitação no Congresso apontam uma economia entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões no próximo ano.

Entre as mudanças estão:

a ampliação do corte de benefícios tributários;

novas regras para o bloqueio de despesas públicas;

restrições temporárias ao uso de créditos tributários por empresas;

e a redução de repasses da União a estados e municípios.

O texto também prevê medidas para limitar os supersalários do funcionalismo público e permite retirar do cálculo da meta fiscal de 2026 até R$ 10,5 bilhões destinados a subsídios ao diesel.