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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta terça-feira, 24, sem vetos, a lei que estabelece novas regras para o ajuste fiscal das contas públicas a partir de 2027. Publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), a Lei Complementar 239/2026 poderá gerar um alívio de até R$ 56 bilhões aos cofres públicos, segundo estimativas do Governo Federal.

Proposto pelo Executivo e apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na segunda-feira, 23, após passar pelo Senado.

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A aprovação representa uma vitória política para o governo, mas também evidencia os desafios de articulação com o Congresso. Em entrevista ao portal A TARDE, o cientista político Marcelo Lima avalia que o resultado precisa ser analisado com cautela, já que as medidas também atendem a cobranças feitas por parlamentares, mercado financeiro e oposição.

“Por mais que o placar tenha sido robusto, com 353 votos a favor e 128 contra, essa força aparece porque o ajuste vai ao encontro daquilo que o próprio Congresso já defendia e que o mercado e a oposição sempre cobraram”, analisou.

O que muda com o novo ajuste fiscal?

A nova lei altera regras fiscais para permitir que o governo federal limite a execução de despesas quando houver risco de descumprimento das metas primárias. A partir de 2027, o crescimento real das despesas poderá ficar limitado a 2%, abaixo do teto atual que chega a 2,5%.

A medida também amplia as possibilidades de contingenciamento, mecanismo utilizado pelo governo para bloquear ou reduzir gastos quando a arrecadação não é suficiente para cumprir as metas fiscais.

Apesar disso, o bloqueio adicional não abraça todas as despesas. Ficam de fora:

obrigações constitucionais,

despesas obrigatórias,

pagamento da dívida pública,

gastos com inovação,

desenvolvimento científico e tecnológico,

despesas protegidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Quem será impactado pelo ajuste fiscal?

À reportagem Marcelo pontuou sobre o governo ter preservado benefícios sociais importantes, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), aposentadorias e pensões. Por outro lado, ele aponta que o aperto nas contas públicas pode atingir despesas destinadas a investimentos e à manutenção de serviços públicos.

Segundo o especialista, existe uma contradição entre a contenção de gastos e as expectativas da população numa ampliação dos investimentos em áreas como saúde, educação e segurança pública.

"Não por acaso parlamentares da própria base, como a Erika Hilton e o Lindbergh, fizeram críticas ao projeto", pontuou.

População mais pobre pode ser afetada

Lima também chama atenção para os efeitos da redução dos repasses relacionados à Lei Kandir, que isenta de ICMS produtos destinados à exportação. Como compensação pelas perdas de arrecadação dos estados, a União realizava repasses anuais de R$ 4 bilhões desde 2020. Com a nova regra, o valor será reduzido para R$ 2 bilhões.

Na avaliação do cientista político, a diminuição dos recursos pode comprometer a capacidade dos governos estaduais de manter serviços públicos, com possíveis reflexos para a população que depende desses atendimentos.

Quais são os próximos passos do ajuste fiscal?

Com a sanção presidencial, uma das primeiras medidas autorizadas é a possibilidade de retirar até R$ 10,5 bilhões em despesas com subsídios ao diesel do cálculo da meta fiscal de 2026. As demais mudanças estruturais passam a valer a partir de 2027.

O próximo desafio apontado por Marcelo Lima é a votação do Orçamento do próximo ano, prevista para 17 de dezembro. O debate deve envolver a distribuição de recursos e a relação entre o governo e as bancadas parlamentares.

Marcelo avalia que uma das estratégias possíveis para o Executivo será buscar alinhamento com deputados e bancadas estaduais para direcionar emendas parlamentares a áreas consideradas prioritárias, como saúde e educação.

“Com um orçamento mais apertado, essa convergência entre a destinação das emendas e as prioridades governamentais pode ser uma forma de preservar investimentos nessas áreas”, explicou.

Ajuste fiscal pode exigir novas medidas nos próximos anos

Para o cientista político, a discussão sobre o ajuste fiscal ainda não chegou ao fim. Segundo ele, a nova legislação combina medidas permanentes com soluções que aliviam as contas públicas no curto prazo.

O limite de crescimento real das despesas em 2% passa a integrar as regras do arcabouço fiscal e deverá ser seguido pelos próximos governos. Por outro lado, parte da economia prevista depende do adiamento de obrigações financeiras com os estados até 2030.

“Na prática, o ajuste endurece a regra de forma permanente, mas resolve o curto prazo empurrando a conta para frente”, avaliou.

O especialista também aponta que a legislação pode não encerrar as discussões sobre o controle dos gastos públicos. Entre os desafios estão a pressão dos governadores, a resistência de empresas às mudanças tributárias e a avaliação do mercado financeiro de que as medidas ainda são insuficientes.