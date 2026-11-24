Duas cidades no sul da Bahia entraram no radar das terras raras após pesquisas identificarem concentrações de até 5.233 partes por milhão (ppm) de óxidos desses elementos em amostras de superfície. Isso significa um resultado aproximadamente 25 vezes superior à média da crosta terrestre.

A pesquisa encabeçada pela TRB – Terras Raras Brasil, empresa de pesquisa mineral com sede em Salvador, divulgam resultados das 36 amostragens em 13 pontos no Projeto Íris, localizada entre os municípios de Presidente Tancredo Neves e Valença.

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A segunda maior amostragem na região, no mesmo alvo, apresentou 4.991 ppm, com cerca de 900 ppm de óxidos de ímã. Além da concentração total encontrada no território baiano, as análises chamaram atenção pela composição dos materiais. Isso não significa, entretanto, que toda a extensão do projeto apresente o mesmo teor.

Elementos identificados no sul da Bahia

Cerca de 24% das terras raras identificadas no Íris pertencem ao grupo das chamadas terras raras pesadas, consideradas pela companhia as mais escassas e valorizadas do mercado. Nas pesquisas no Projeto Atlas, em Minas Gerais, o destaque ficou com a participação de até 33% de elementos utilizados na fabricação de ímãs.

De acordo com o TRB, o horizonte mais rico na Bahia é argila caulinítica quase pura (81 a 86% de caulinita) e sem minerais fosfatados, uma assinatura geoquímica compatível com argila iônica, a confirmar por ensaios de dessorção.

Entre os resultados individuais, o ítrio atingiu concentração equivalente a 30 vezes a média da crosta terrestre. O disprósio apresentou um índice de 27 vezes, enquanto outros elementos também registraram seus maiores teores no alvo principal da campanha.

Há um detalhe que aproxima esses resultados de uma discussão internacional sobre o fornecimento de minerais críticos. Em abril de 2025, a China submeteu sete elementos de terras raras a controles de exportação. Seis deles — samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio e ítrio — alcançaram, no principal alvo do Íris, as maiores concentrações registradas durante a amostragem.

A informação ganha relevância diante da concentração de determinadas etapas da cadeia produtiva de terras raras no mercado chinês. Para a TRB, os resultados justificam a continuidade dos trabalhos geológicos na região, especialmente para compreender como esses elementos se distribuem abaixo da superfície.

Pesquisa e expansão

Por enquanto, os números representam a composição de amostras coletadas em pontos específicos. A extensão das ocorrências e a possibilidade de recuperação dos elementos ainda serão objeto de investigação.

Os resultados foram analisados pela ALS Global e indicam características geoquímicas associadas a depósitos de argila iônica, modelo em que as terras raras ficam adsorvidas na argila e podem ser recuperadas por processos mais simples do que os utilizados em rochas duras.