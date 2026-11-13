Economia da Bahia cresce 3,9% e mantém liderança no Norte e Nordeste

A economia da Bahia cresceu 3,9% em 2024 e alcançou R$ 467,7 bilhões em riqueza produzida. Com o resultado, o estado manteve a posição de maior economia do Norte e Nordeste e registrou um desempenho superior ao do Brasil, que teve expansão de 3,4% no mesmo período. Os dados fazem parte do Sistema de Contas Regionais, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira, 13.

O avanço representa o quarto ano consecutivo de crescimento da economia baiana e foi maior que o registrado em 2023, quando o Produto Interno Bruto (PIB) estadual aumentou 2,3%. Na comparação com as demais unidades da Federação, a Bahia apresentou o 15º maior crescimento do país e o sétimo entre os nove estados nordestinos.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na prática, o aumento do PIB indica que as atividades econômicas produziram mais riquezas no estado. Isso envolve desde a produção de alimentos e mercadorias até a prestação de serviços, o comércio e as atividades industriais.

Quando a economia cresce, há maior movimentação de bens e serviços, o que pode favorecer a abertura de negócios, a geração de empregos e a circulação de dinheiro.

O resultado, entretanto, não significa que os salários ou a renda de todos os baianos tenham aumentado 3,9%. O PIB mede o valor da produção econômica, e não quanto cada pessoa recebeu. Para entender como esse crescimento chega ao cotidiano da população, também é necessário observar a distribuição da riqueza, o mercado de trabalho e os rendimentos das famílias.

Agropecuária recupera participação no PIB da Bahia

Entre os setores que compõem a economia baiana, a agropecuária voltou a ganhar espaço, depois de ter perdido participação no ano anterior. A atividade gerou R$ 44,1 bilhões e passou a representar 10,8% do valor adicionado bruto do estado, ante 10,4% em 2023.

O indicador mostra quanto cada setor contribui para a riqueza produzida na Bahia, desconsiderando os impostos sobre produtos. Nesse caso, o avanço da agropecuária significa que a produção rural voltou a ter um peso maior na composição da economia estadual.

O movimento tem reflexos em diferentes etapas da cadeia produtiva. Além da atividade nas propriedades rurais, a agropecuária movimenta setores como transporte, armazenamento, comercialização e fornecimento de insumos. Com maior atividade no campo, outros negócios ligados à produção e ao escoamento de mercadorias também podem ser beneficiados.

Apesar da recuperação, o setor ainda representa uma parcela menor da economia baiana quando comparado aos serviços, que concentram a maior parte da riqueza produzida no estado.

Serviços ampliam participação e concentram maior parte da economia

O setor de serviços continuou como principal motor da economia baiana em 2024, respondendo por 66,2% da riqueza gerada no estado, o equivalente a R$ 270,5 bilhões. A participação era de 64,5% em 2023.

O destaque foi o segmento de transporte, armazenagem e correio, que ampliou sua fatia de 2,9% para 3,9%. O avanço mostra o maior peso da circulação de mercadorias e pessoas na atividade econômica. Já o comércio e as atividades imobiliárias perderam participação.

Indústria perde espaço pelo segundo ano consecutivo

A indústria gerou R$ 94,2 bilhões em 2024, mas sua participação na economia baiana caiu de 25,1% para 23%, registrando a segunda queda consecutiva. O principal recuo ocorreu na indústria de transformação, responsável pela fabricação de produtos, cuja fatia passou de 15,2% para 13,2%.

O movimento indica que a indústria perdeu espaço na composição da riqueza produzida na Bahia, enquanto serviços e agropecuária ampliaram sua participação. O dado é relevante porque o setor industrial tem papel importante na geração de empregos e na movimentação econômica de municípios baianos.

Bahia mantém maior PIB do Norte e Nordeste, mas crescimento histórico é baixo

Apesar do resultado positivo em 2024, o desempenho da economia baiana em uma perspectiva mais longa revela um cenário menos favorável. Entre 2002 e 2024, o PIB do estado cresceu, em média, 2% ao ano, abaixo da média brasileira, de 2,3%.

Entre 2002 e 2024, a economia baiana cresceu 55,6%, o terceiro menor avanço do país e o pior do Nordeste. No mesmo período, o crescimento médio anual foi de 2%, abaixo dos 2,3% registrados pelo Brasil.

Outro indicador que revela esse cenário é o PIB per capita. Em 2024, a riqueza produzida por habitante na Bahia foi de R$ 31,5 mil, valor 43,2% inferior à média nacional. Apesar de ter a maior economia do Norte e Nordeste, o estado ocupa a oitava posição entre os menores PIBs per capita do país.

Os dados mostram que o tamanho da economia baiana não se traduz, necessariamente, em maior riqueza produzida por habitante.