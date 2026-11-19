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O interior da Bahia entrou na mira da mineradora Brazilian Rare Earths. A empresa australiana tem realizado explorações do solo de municípios baianos para identificar a presença de terras raras na região.

De acordo com o novo relatório, divulgado por eles nesta quarta-feira, 18, foram encontradas mineralizações em uma área de mais de 2,5 quilômetros, com um intervalo de seis metros e teor médio de 13,2% de óxidos totais de terras raras (TREO).

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O projeto de exploração mineral é chamado de Pelé South e faz parte da expansão das atividades da mineradora na província mineral Rocha da Rocha, localizada a cerca de 50 quilômetros ao sul de Palmas de Monte Alto, no Sudoeste da Bahia, a 720 km da capital Salvador.

Minerais encontrados

Ainda segundo o relatório da Brazilian Rare Earths, os solos apresentaram presença de neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. Estes minerais costumam ser utilizados na fabricação de ímãs permanentes que são usados em veículos elétricos, equipamentos industriais e tecnologias de defesa.

Durante a exploração, foram realizados 268 furos de sondagem por trado. No entanto, 44 deles seguem em análise e somente 224 tiveram seus resultados divulgados publicamente.

Até o fim do projeto, a empresa pretende coletar 4,4 milhões de toneladas em recursos minerais, com teor médio de 9,9% de TREO. A descoberta amplia as possibilidades de desenvolvimento mineral na região da Bahia.