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Maria Luísa Mota Nunes, de 11 anos, morreu afogada em uma cisterna na última terça-feira, 17. Ela morava na zona rural do município de Santo Estevão, localizado na microrregião de Feira de Santana.

De acordo com as informações divulgadas pela polícia, após se afogar, a estudante foi socorrida pela própria família e levada ao Hospital João Borges Cerqueira, no centro da cidade. Mas ao chegar na unidade, já foi encontrada sem sinais vitais.

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Prefeitura de Santo Estevão divulgou uma nota de pesar

A jovem Maria Luísa estudava na Escola Municipal José Ferreira Conceição e a Prefeitura de Santo Estêvão divulgou uma nota de pesar pela morte da estudante.

As guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas pela Delegacia Territorial (DT) do município. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.

Veja nota completa