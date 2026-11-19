BAHIA
Menina de 11 anos morre após acidente em cisterna em cidade da Bahia
Jovem foi socorrida pela família, mas não sobreviveu
Maria Luísa Mota Nunes, de 11 anos, morreu afogada em uma cisterna na última terça-feira, 17. Ela morava na zona rural do município de Santo Estevão, localizado na microrregião de Feira de Santana.
De acordo com as informações divulgadas pela polícia, após se afogar, a estudante foi socorrida pela própria família e levada ao Hospital João Borges Cerqueira, no centro da cidade. Mas ao chegar na unidade, já foi encontrada sem sinais vitais.
Prefeitura de Santo Estevão divulgou uma nota de pesar
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A jovem Maria Luísa estudava na Escola Municipal José Ferreira Conceição e a Prefeitura de Santo Estêvão divulgou uma nota de pesar pela morte da estudante.
As guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas pela Delegacia Territorial (DT) do município. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.