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Uma empresa financiada pelo governo dos Estados Unidos poderá assumir a operação de uma das principais minas de terras raras do Brasil se a unidade ficar mais de 60 dias sem funcionar.

A possibilidade envolve a Serra Verde, mineradora instalada em Minaçu, no norte de Goiás, e está prevista em um contrato de fornecimento firmado com a compradora americana US SIIE.

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O contrato foi firmado com a US SIIE, responsável pela compra da produção da primeira fase do empreendimento, localizado em Minaçu, no norte goiano. A possibilidade foi revelada pela revista Veja, em reportagem publicada na sexta-feira, 20.

A previsão, no entanto, não significa que o controle da mineradora será transferido imediatamente à empresa americana.

O que são terras raras e para que servem?

Terras raras são um grupo de 17 elementos químicos encontrados na natureza e utilizados na fabricação de tecnologias modernas. Apesar do nome, não são necessariamente escassos, mas sua extração e separação exigem processos complexos.

Esses minerais são essenciais para produzir ímãs de alta potência usados em motores de carros elétricos, turbinas eólicas, celulares, equipamentos eletrônicos, robôs e sistemas militares.

Por isso, são considerados recursos estratégicos na disputa industrial e tecnológica entre países, especialmente Estados Unidos e China.

Por que os Estados Unidos têm interesse nas terras raras de Goiás?

O acordo está relacionado à disputa internacional pelo fornecimento de terras raras, grupo de minerais essenciais para a fabricação de produtos como veículos elétricos, turbinas eólicas, equipamentos eletrônicos, robôs e sistemas militares.

Entre os elementos encontrados na produção da Serra Verde estão neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. Eles são utilizados na fabricação de ímãs permanentes de alto desempenho, fundamentais para diferentes setores industriais.

O interesse dos Estados Unidos também tem relação com a concentração do processamento desses minerais na China. Washington busca diversificar os fornecedores e diminuir a dependência chinesa em cadeias consideradas estratégicas.

Contrato prevê financiamento de US$ 1,55 bilhão

O acordo entre a US SIIE e a Serra Verde prevê a compra de 100% da produção da primeira fase da mina por um período de 15 anos. A operação está vinculada a uma estrutura financeira de US$ 1,55 bilhão, que reúne recursos públicos e privados.

Desse total, US$ 750 milhões correspondem a um investimento do Departamento de Guerra dos Estados Unidos.

A estrutura também prevê um compromisso de compra futura de pelo menos US$ 300 milhões em produtos de terras raras ao longo de cinco anos, conforme informações divulgadas pela controladora da mineradora, a americana USA Rare Earth.

É nesse contexto que aparece a cláusula dos 60 dias: se a mina interromper suas atividades por período superior a esse, a compradora poderá assumir a operação para proteger o fornecimento dos minerais. A previsão contratual não equivale, por si só, à transferência da propriedade da empresa.

Mina de terras raras em Goiás amplia produção

A Serra Verde já iniciou a comercialização internacional de sua produção. Os primeiros embarques ocorreram em outubro, e as vendas começaram em novembro, segundo informações divulgadas pela controladora em seu balanço do terceiro trimestre de 2026.

A companhia pretende elevar a capacidade anual da unidade para 4 mil toneladas de óxidos totais de terras raras até o segundo trimestre de 2027. Para o quarto trimestre de 2026, a projeção era comercializar pelo menos 325 toneladas desses materiais.

A operação de Minaçu tem importância estratégica por produzir comercialmente quatro dos principais elementos usados na fabricação de ímãs de neodímio-ferro-boro. Segundo a USA Rare Earth, trata-se da única unidade fora da Ásia com produção comercial dos quatro elementos.

Brasil amplia pesquisas por terras raras

O interesse dos Estados Unidos também acompanha o crescimento das atividades de pesquisa mineral no Brasil. Dados da Agência Nacional de Mineração (ANM) apontam que as autorizações de pesquisa para terras raras aumentaram 485,4% entre 2021 e 2025.

Atualmente, o país tem quatro áreas com lavra ativa, todas em Goiás. Em 2025, a produção brasileira chegou a 326 toneladas de concentrado de óxidos de terras raras.

No mesmo ano, as exportações desses concentrados somaram US$ 14,9 milhões, enquanto as importações de produtos transformados, como óxidos e ímãs, alcançaram US$ 30,6 milhões.

Os números mostram que, apesar do potencial mineral brasileiro, o país ainda importa mais produtos transformados do que exporta em concentrados.

A disputa internacional pela Serra Verde evidencia, assim, não apenas o interesse pelas reservas de terras raras, mas também a importância de controlar etapas estratégicas de produção e fornecimento.