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Nordestina, cidade localizada a cerca de 320 quilômetros de Salvador, deixará de ser a ‘capital de diamantes’ para uma nova era do “ouro branco”. Isso porque, a mineradora canadense Scotia Metals anunciou a aquisição de 100% do Projeto de Lítio Nordestina, no sertão baiano.

O projeto contempla nove concessões minerárias que totalizam 16.566 hectares no Nordeste do estado da Bahia e poderá ser adquirido pela canadense por US$ 2 milhões até 31 de maio de 2028.

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A aquisição, entretanto, ainda não foi concluída e dependerá da decisão da Scotia de exercer a opção de compra. Durante o período de avaliação, a mineradora deverá realizar pagamentos mensais de US$ 10 mil, que não serão descontados do valor final da aquisição.

O contrato também prevê o ressarcimento de até US$ 210 mil em despesas anteriores de exploração, sujeito às condições estabelecidas entre as partes.

A operação envolve a aquisição das ações de uma empresa brasileira para a qual serão transferidos os direitos minerários do projeto. A transferência depende de aprovação da Agência Nacional de Mineração (ANM), além das autorizações aplicáveis da bolsa canadense.

Presença de lítio ao césio

Um levantamento apontou que o Lítio Nordestina possui três minerais do tipo LCT - encontrados em pegmatitos graníticos enriquecidos em Lítio (Li), Césio (Cs) e Tântalo (Ta) na superfície:

Espodumênio

Lepidolita

Pollucita — um conjunto de lítio-césio característico de pegmatitos LCT altamente evoluídos e zonados.

O césio consta da Lista de Minerais Críticos de 2025 do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Os minérios foram mapeados ao longo de um corredor de 3,3 km. Os resultados, entretanto, ainda são preliminares e dependem de confirmação laboratorial. A empresa ressalta que não foram realizadas sondagens no projeto e que ainda não existem estimativas de recursos ou reservas minerais.

O mapeamento geológico registrou 280 pontos de observação (afloramentos ou blocos erráticos), 166 dos quais relacionados a pegmatitos. A empresa suspeita da presença de espodumênio em 100 locais ao longo de um corredor pegmatítico norte-sul.

Os pegmatitos individuais parecem ter várias centenas de metros de comprimento e apresentam zoneamento em alguns locais, com algumas exposições estimadas em aproximadamente 10 a 30 metros de espessura (as espessuras exatas serão confirmadas por futuras perfurações).

"Nossa equipe desenvolveu e reestruturou projetos de lítio no Brasil, incluindo Grota do Cirilo, da Sigma, e Bandeira, da Lithium Ionic. Nordestina é o tipo de área que procuramos, com minerais de lítio na superfície", afirmou Rodrigo Roso, diretor-executivo da Scotia Metals.