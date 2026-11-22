No interior da Bahia, um pedaço de terra de cerca de 465 km² já fez a sua história valer ouro — ou melhor, diamante. Lar de pouco mais de 19 mil pessoas, Nordestina carregou por décadas o título de 'capital dos diamantes', projetando a região da Caatinga muito além de seus sisais.

Pivô de enredo envolvendo Lampião e seus cabras, os desbravadores Tertuliano de Souza Pereira e Gregório Batista e figuras políticas, o município finalmente conseguiu sua emancipação em 9 de maio de 1985, pelo então governador João Durval Carneiro. A partir então, renascia como Nordestina, a pacata cidade que elevou o seu nome por sua posição privilegiada no norte/nordeste do estado da Bahia.

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Mais do que atividades econômicas, o cultivo do sisal e o rebanho de caprinos e ovinos representam, há muitos anos, a própria identidade da cidade — símbolos vivos de subsistência, cultura e resiliência no sertão.

As atividades agropecuárias ainda são fortes na região sisaleira: 64% da sua população ainda é rural, tornando essa a maior característica do município.

Como Nordestina passou a responder por 80% do diamante brasileiro

Também foi graças à Nordestina, que a Bahia ocupou a posição de maior estado produtor de diamantes do país, após a descoberta de uma jazida composta por kimberlito, rocha ígnea ultramáfica e potássica condutora de diamantes.

“Na década de 1990, as pesquisas já haviam identificado os corpos de kimberlito. Logo depois, vieram outras etapas de pesquisa e avaliação econômica para fins comerciais. Ou seja, em 2016 foi iniciada a produção e não a descoberta de diamantes na região”, explica o historiador baiano Ricardo Carvalho.

Dava-se início, portanto, a uma nova cultura no município, cuja tradição agropecuária e sisaleira entrou para p mapa internacional da mineração de diamantes.

Com a chegada da Lipari Mineração na região no ano de 2008, a pacata cidade presenciou, a partir de 2016, o crescimento da produção de diamantes de R$ 39 milhões para R$ 146 milhões no ano seguinte, de acordo com dados da Coordenação de Fomento à Mineração, Petróleo e Gás, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE).

Instalada a Mina Braúna em solo baiano pela primeira vez, a mineradora canadense também foi a pioneira na produção de diamantes na América do Sul, desenvolvida a partir da rocha fonte primária de diamante (kimberlito). Atualmente, é responsável por 80% de todo o diamante produzido no Brasil.

Lipari Mineração - Foto: Divulgação

Com o impulsionamento da atividade na Bahia, a produção de diamantes no Brasil cresceu mais de 400% nos últimos cinco anos, passando de 59 mil para 250 mil quilates, segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

De acordo com o último relatório financeiro divulgado pela companhia, a mina de Braúna produziu 83.350 quilates de diamantes em 2025, quase o dobro do volume registrado no ano anterior. As vendas totalizaram 104.508 quilates, gerando uma receita de US$ 21,8 milhões, com preço médio de US$ 209 por quilate.

Esse destaque baiano fez com que Nordestina ocupasse o 7º lugar no ranking de municípios baianos com maiores arrecadações da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).

Foto: Imagem gerada pela Gemini (IA)

As oportunidades projetadas através da atividade mineradora na região permitiu, por exemplo, o salto de 49,7% da população habitante na cidade. Esse dinamismo fez com que a densidade demográfica na cidade também aumentasse de 26,8 para 39,8 habitantes por km², sob perspectivas de geração de emprego e renda.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Nordestina também cresceu. Em 2010, o PIB per capita era de R$ 3.158, em 2016 era de R$ 7.542, em 2023 pulou para R$ 9.963, de acordo com o Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar desse avanço, a riqueza não parece ter chegado ao município que abraçou as promessas de 'anos de ouro', ou melhor, de diamante.

Lucros no exterior e baixo IDH: o paradoxo da mineração no sertão

O crescimento do PIB per capita, indicador econômico que mede a quantidade de riqueza gerada em um determinado território dividida pelo número total de habitantes, em Nordestina, ainda é considerado um dos mais baixos do país.

A renda per capita de Nordestina ocupa o 407º lugar no ranking estadual da Bahia (entre 417 municípios) e o 5.517º entre as cidades do país, de acordo com dados do IBGE.

O doutor em Geografia Humana pela USP e docente da UFBA, Antônio Lobo, ajuda a entender por que a pujança, conquistada através da exploração mineral, não caminha lado a lado com o desenvolvimento da cidade.

Desde que a mina começou a funcionar, cerca de 237 quilos de diamantes já foram extraídos, com produção de cerca de 215 milhões de dólares. Antônio Lobo - doutor em Geografia Humana pela USP e docente da UFBA

“Todo o processo de lapidação, que é quando o diamante ganha valor de verdade, tem agregação de valor, é feito fora do Brasil. Consequentemente, os lucros auferidos pela multinacional canadense, acabam sendo remetidos para investimentos em outros lugares, como a matriz que fica no Canadá. Desde que a mina começou a funcionar, cerca de 237 quilos de diamantes já foram extraídos, com produção de cerca de 215 milhões de dólares. É muito dinheiro, mas infelizmente grande parte desse lucro não fica aqui”, explica o pesquisador.

Ainda de acordo com o pesquisador, essa fuga de investimento ao mesmo tempo em que os recursos públicos não são aplicados na cidade são os maiores responsáveis pela deterioração dos serviços públicos.

“O crescimento populacional precisa ter a mesma velocidade que os investimentos necessários na região porque pode haver problemas relacionados à expansão desordenada da cidade, que passa a ter mais dificuldade com o abastecimento de água, com o processo de gestão adequada dos resíduos e outras frentes que Nordestina enfrenta como o analfabetismo”, disse ele.

Arrecadação de R$ 2,2 milhões em royalties não se reflete em infraestrutura

A prefeitura de Nordestina recebeu, em 2025, R$ 2.230.448,23 em CFEM - royalty pago à União, aos estados e municípios afetados por alguma atividade extrativista de mineração. Mas apesar do alto valor recebido, ainda contrasta com problemas estruturais.

“Precisamos entender como é que essa riqueza está sendo produzida e quem de fato está se apoderando dela. É a empresa multinacional que explora o recurso? São os poderes públicos? Pelos dados do município, fica evidente que não é a população mais pobre, e nem os serviços públicos que estão se beneficiando com essa riqueza produzida”, continuou o professor.

O historiador Ricardo Carvalho ajuda a entender ainda que, antes mesmo do surgimento da mineração na cidade, os déficits já acompanhavam a região. E mesmo após a implantação de uma nova atividade econômica na cidade, os avanços não acompanharam essa pujança.

“Não existe uma data em que uma cidade próspera pelos diamantes tenha se tornado pobre de uma hora para outra. A pobreza e a riqueza mineral passaram a conviver no mesmo território. Em 2010, antes da operação comercial da mina, Nordestina já apresentava baixo índice de desenvolvimento humano. Além de dificuldades de renda, escolaridade e infraestrutura", contou o Ricrdo Carvalho.

Dados sobre Nordestina (BA)

Foto: Imagem gerada pelo Gemini (IA)

“É um sintoma, por exemplo, de que essa riqueza produzida não está se traduzindo na melhoria da qualidade de vida, na melhoria de oportunidades, de bons empregos, de bons salários, de aumento de renda, de aumento de oportunidades educacionais para essa população”, finalizou ele.

Carvalho completa, explicando que “a existência de diamantes por si só não garante o desenvolvimento social, distribuição da riqueza, acesso à terra, empregos e aplicação dos recursos públicos”.

“Isso está provado. Mas é preciso avaliar o quanto dessa riqueza efetivamente chega à população que habita, que vive na região e que precisa dos resultados da riqueza que a região gera”, finaliza ele

O historiador Murilo Mello explica que além dos repasses de CFEM ao município é necessário criar caminhos para aplicá-los.

“Não adianta o município ter uma arrecadação é preciso ter ações públicas pertinentes. Essa é a condição e a melhor forma de fazer com que aquela população consiga ascender socialmente”, explicou ele.

Foto: Criado com auxílio de IA

Ação do MPF e baixa demanda global levam à suspensão da Mina Braúna

Mas assim como a pujança, Nordestina concentra relatos e processos envolvendo graves danos e prejuízos aos trabalhadores e comunidades locais.

Em janeiro/fevereiro de 2026, a empresa anunciou a suspensão das atividades da Mina Braúna III, alegando baixa demanda e fragilidade no mercado global de diamantes naturais. Acontece que a produção do minério em 2025 já apresentava queda na produção.

Em dezembro de 2025, a última venda realizada pela empresa atingiu um valor médio de US$ 179 por quilate, bem abaixo do registrado em setembro e inferior à média histórica da mina.

Segundo a Lipari, além da retração do mercado, a produção também foi afetada pela redução no teor de diamantes recuperados, consequência da maior diluição do minério com rocha estéril nas operações subterrâneas.

A suspensão das atividades veio acompanhada com alguns problemas trabalhistas e socioambientais.

Em 2025, o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma ação civil pública (ACP) para suspender as operações da mina Braúna 3, localizada em Nordestina, na Bahia, após ter sido identificado graves danos socioambientais e culturais às 12 comunidades quilombolas da região.

De acordo com a investigação conduzida pelo MPF, embora a mineradora possuísse licenças ambientais emitidas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), o processo licenciatório desrespeitou a obrigatoriedade da consulta prévia, livre e informada às comunidades impactadas.

Justiça suspende licenças ambientais após impactos em 12 quilombos

Um levantamento realizado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) revelou que cerca de 500 famílias sofreram com os impactos diretos das atividades minerárias na região. Relatórios técnicos e relatos das lideranças locais apontam rachaduras em casas e cisternas, aumento de doenças respiratórias, destruição de áreas cultiváveis e impacto na qualidade de vida dos moradores devido às detonações, poeira e trânsito intenso de veículos pesados.

Além disso, os quilombolas destacam que a mineradora não implantou medidas eficazes para mitigar os danos ou reparar as perdas, agravando o cenário de vulnerabilidade social e ambiental das comunidades.

A análise técnica da Assessoria Nacional de Perícia em Antropologia do MPF confirmou a permanência dos impactos socioambientais, culturais e econômicos na área de influência direta do empreendimento. O relatório destacou ainda que a Lipari Mineração manifestou interesse em expandir suas operações para mineração subterrânea, o que exigiria novo licenciamento e poderia intensificar os danos já identificados. A ausência de estudos específicos sobre o impacto em áreas quilombolas foi outro ponto criticado no parecer.

Reuniões realizadas entre o MPF, lideranças, representantes da mineradora e órgãos ambientais, como o Inema, entretanto, não resultaram em soluções concretas. Comunidades rejeitaram as alegações da empresa de que audiências realizadas em 2013 garantiram sua participação no processo.

Segundo as lideranças, os encontros não incluíram a ampla adesão das comunidades, localizadas a quilômetros de distância dos locais de audiência.

Em 2026, a Justiça Federal suspendeu uma licença ambiental do Projeto Braúna 3 e determinou que o Inema não concedesse novas licenças nem renovasse as atuais até que a consulta fosse realizada. Também foi suspensa a licença concedida pelo órgão em agosto de 2025, que autorizava a ampliação da mineração, e a empresa deveria interromper essas atividades.

Fechamento da mineradora afeta 160 trabalhadores e gera impasse trabalhista

Mais de quatro meses após o fechamento da mina e das atividades mineradoras em Nordestina, cresceu uma onda de insatisfações e denúncias envolvendo pendências financeiras, como salários atrasados, rescisões contratuais e FGTS.

De acordo com denúncias divulgadas pelo site local VemVerCidade, cerca de 160 funcionários foram diretamente atingidos.

O Portal A TARDE tentou contato com a Lipari Mineração para saber o andamento dos processos judiciais e para repassar atualizações sobre a situação da empresa, mas não obteve respostas até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto a manifestações.