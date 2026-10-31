Quilombo Cabula terá maior agenda cultural

O I EPER - I Encontro Pluricultural de Etno-Rede será realizado de 16 a 22 de novembro na Uneb - Campus Salvador, reunindo o maior circuito cultural já organizado pelo Quilombo Cabula.

Com realização do Centro de Estudos e Inovação em Turismo de Base Comunitária (CEITBC) e da UNEB, entrada gratuita e aberta ao público, o encontro terá seis eventos simultâneos celebrando saberes, resistência e economia solidária.

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Dentro dessa programação está a VI Feira Comunitária do Quilombo Cabula, espaço de visibilidade para empreendedores, mestres de cultura e artesãos da comunidade.

Um dos talentos da feira de arte já confirmados é Âmphila de Castro Menezes, ao apresentar seu trabalho autoral de confecção de bonecos e bonecas artesanais, em lindíssimas peças feitas à mão.

Este trabalho integra a XIII Mostra de Cultura e Produção Associada ao Turismo de Base Comunitária e Economia Solidária, de 17 a 19 de novembro, quando ocorre o V Festival da Laranja, jornada gastronômica de sabores tradicionais.

Também entre 17 e 19 será realizada a XII Feira de Meio Ambiente e Saúde, com foco em bem-estar, cuidado e sustentabilidade. No dia 17, tem o VIII Afrocultura, com o tema Movimento Negro no Brasil e a Resistência dos Quilombolas.

A programação segue no dia 19 com o IV Desfile da Beleza Negra do Quilombo Cabula, celebrando autoestima e identidade. Completa o circuito o VI Encontro de Música, Educação e Resistência, articulando formação musical e luta antirracista.

A ação conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Política Nacional Aldir Blanc e Ministério da Cultura. Programação completa nos perfis @ceitbc.uneb e @afrocultura_uneb.

ABRE ASPAS

“Essa situação [assassinato de indígenas] é inaceitável, e o lugar de quem ameaça a vida, a terra, a água e a comida de alguém por política é na prisão, não nas ruas, nas redes ou em prefeituras”

ERIKA HILTON, deputada federal, sobre as ações da extrema direita após a derrota nas eleições

Uyara Nayri lança 1º livro

A poeta, cantora e multiartista baiana Uyara Nayri lança no dia 12 de novembro, às 18h30, na Academia de Letras da Bahia, seu primeiro livro, Eu Quero Falar de Amor. Publicada pela FB Publicações, a obra reflete sobre o afeto como ferramenta de transformação social ao unir literatura, música e artes visuais.

A estreia coroa a trajetória da talentosa artista, que integrou o programa de mentoria institucional sob a orientação do antropólogo Ordep Serra, trazendo ao público uma grande celebração da criação. A autora convida todos para este momento especial.

POUCAS & BOAS

• No Vale do Jiquiriçá, Mutuípe recebe hoje uma programação que comemora o Dia dos Evangélicos, a partir das 16h na praça Góes Calmon. O sábado de louvor será animado com apresentações musicais de Gabriela Paes, Banda Manancial e Paulo André, além de contar com bandas locais e grupos de teatro da cidade. O evento deve reunir evangélicos de diferentes gerações e igrejas do município, e terá preleção principal com o pastor Ed Santos. Com organização das lideranças religiosas da cidade, a festa tem apoio da prefeitura local.

• A terceira edição do Mulheres que Florescem movimenta hoje o auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Feira de Santana. Com início às 13h30, a iniciativa se propõe a aproximar mulheres empreendedoras ao mercado dos brechós, com foco na sustentabilidade. Com participação da Humana Brasil (Loja Humana de Atacado de Feira de Santana) a iniciativa visa mobilizar moradoras de residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida para fortalecer a autonomia feminina.

• No Território de Identidade do Litoral Norte e Agreste Baiano, a quinta Cavalgada do Jegue em Catu acontece hoje a partir das 15h e tem por tema 'Defesa dos animais e pela inclusão de pessoas com deficiência PCDs'. A concentração será no Largo da Ramela, com chegada no Espaço Vitor Fest, no bairro Bom Viver. Organizado pela ONG Vida Digna aos Jumentos, instituição criada por Leandro Oliveira Espínola, o evento é beneficente e dá visibilidade ao trabalho desenvolvido com terapias assistidas com jumentos.