Exploração animal em debate na Bahia

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A proteção dos jumentos e o enfrentamento à exploração animal. Em Catu, a 95 quilômetros de Salvador, a Cavalgada do Jegue chama atenção para os maus-tratos e a exploração desses animais.

Com o tema “Defesa dos animais e pela inclusão de pessoas com deficiência – PCDs”, a iniciativa busca promover conscientização, solidariedade e respeito à vida do “jumento, nosso irmão”. Jegue e jumento são denominações do mesmo animal, presente na história nordestina. A 5ª edição será realizada amanhã, sábado, 31 de outubro, a partir das 15h, com saída do Largo da Ramela e chegada ao Espaço Vitor Fest, no Bom Viver, tudo em Catu.

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Idealizador do evento, Leandro Oliveira Espínola, conhecido como “Jegue”, preside a ONG Vida Digna aos Jumentos. Segundo ele, a mobilização amplia a consciência sobre proteção e inclusão.

“Queremos que as pessoas enxerguem o jumento com respeito e compreendam que esse animal pode estar associado não apenas à nossa história e cultura, mas também a iniciativas de cuidado e inclusão”, afirma Leandro.

A proposta também apoia a proteção dos jumentos e a terapia assistida com esses animais para pessoas com deficiência.

A presença de pessoas montadas nos animais suscita reflexão sobre os limites entre tradição e exploração. A organização quer questionar práticas naturalizadas.

Na Bahia, o problema tem particular gravidade. Utilizados no transporte e no trabalho, esses animais ainda são submetidos a abandono, maus-tratos e exploração. Na Lavagem do Bonfim, em Salvador, as carroças puxadas por jumentos foram suspensas após denúncias de exaustão e maus-tratos. O episódio evidencia que a preservação cultural não pode se sobrepor ao bem-estar animal.

ABRE ASPAS

“Esses filhos de Bolsonaro são uns jumentos. Só se aconselham com gente errada! Faz carta, fala bobagem, depois corrige (...) ‘Deixei ele vir para a América, mas não me meto nessa questão’. Um bando de amadores”

Silas malafaia,pastor e líder de extrema direita, sobre a carta divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro

Mega feirão de imóveis

O Mega Feirão de Imóveis da Imob segue até domingo, das 8h às 20h, na unidade da Imob Paralela (antes do Parque de Exposições).

O evento reúne mais de cinco mil opções, entre lançamentos, construções e unidades prontas, em bairros como Patamares, Paralela, Trobogy, Cajazeiras, Sussuarana, Costa Azul e Federação, além da Região Metropolitana.

Os preços começam em R$ 195 mil (empreendimento Forte São Marcelo, em Areia Branca), com entrada parcelada em até 100 vezes e descontos de até R$ 100 mil. Há atendimento especial para servidores públicos estaduais.

POUCAS & BOAS

A Academia Barreirense de Letras (ABL) realiza, hoje, o Sarau da Palavra: livro, poeta e poesia. Com início às 19h30 na Casa da ABL, o evento comemora o Dia do Poeta (20/10), o Dia Nacional do Livro (29/10) e o Dia Nacional da Poesia (31/10). Organizado por três grupos de membros da instituição, o sarau destaca o pré-lançamento da sexta obra solo do escritor, vice-presidente da ABL, Théo de Araújo Santos, Sonetos Imperfeitos de Domingo. Mensalmente organizados pela academia, os saraus fomentam a literatura e o incentivo às demais expressões artísticas da cidade.

Em Teixeira de Freitas, começa, hoje, uma temporada de sessões de circo com acesso gratuito à população em geral, no espaço montado no estacionamento do Shopping Pátio Mix. Sempre com início às 9h, a programação segue até este domingo, com acesso por ordem de chegada, com capacidade para 300 pessoas por sessão. A realização é da prefeitura municipal, em parceria com o Sistema Nacional de Cultura (SNC) e Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab).