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TEMPO PRESENTE

Cinema periférico na Sala de Arte da Ufba

Confira a coluna Tempo Presente

Redação com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por Redação com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Sala de Arte da UFBA
Sala de Arte da UFBA - Foto: Reprodução/Agenda Cultura

A Sala de Arte da Ufba, no Canela, receberá, nesta quinta-feira, às 10h, a Sessão por um Cinema Pedreiro, dedicada à obra de Lincoln Péricles, o LK. Cineasta, roteirista, montador e educador, ele faz do Capão Redondo, periferia de São Paulo, o território de uma linguagem própria, construída à margem dos circuitos tradicionais de produção audiovisual.

Há mais de uma década, LK realiza filmes que circulam por cineclubes e coletivos periféricos, banquinhas de camelô, becos e vielas, chegando também a festivais nacionais e internacionais.

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Em fevereiro de 2020, a revista francesa Cahiers du Cinéma destacou sua obra, reconhecendo um cinema distante do imaginário convencional sobre as favelas, de forma áspera e necessariamente imperfeita, entre a intervenção e o arquivo visual.

A ideia de “cinema pedreiro” evoca um fazer que assume as condições materiais da produção e transforma marcas em linguagem. A precariedade não significa ausência de elaboração estética: pode ser escolha formal e afirmação de autonomia diante de uma indústria que estabelece quem filma, quais histórias merecem ser contadas e como chegam às telas.

Desde o início da trajetória, LK também se dedica à educação audiovisual autônoma. Filmar, nesse horizonte, é compartilhar ferramentas, produzir memória e disputar o direito de narrar a própria realidade.

A sessão ofertará ao público baiano o contato com uma obra que reconhece a periferia não como cenário de carências ou objeto de observação externa, mas como espaço de criação e pensamento. Ao trazer os filmes à Ufba, a Sessão por um Cinema Pedreiro convida a ampliar o próprio entendimento do cinema brasileiro, as linguagens, territórios e possibilidades.

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ABRE ASPAS

“Eu acho que [a fuga de Flávio Bolsonaro] demonstra que ele não é aquilo que ele pregava. Um patriota não foge do seu país. (...) Fugir dessa forma é um recado muito feio de covardia para o eleitorado”

Lucas Ribeiro (PP), governador da Paraíba, sobre a fuga do senador para os EUA após derrota na eleição

Animais reintegrados

Um total de 42 animais silvestres reabilitados pelo Cetas de Salvador, incluindo um ouriço-preto – espécie arborícola e noturna classificada como vulnerável à extinção –, foi reintegrado à natureza no Projeto Cachoeira, reserva ambiental da Bracell localizada em Entre Rios.

A soltura contemplou tamanduás-mirins, sariguês, répteis e aves, após tratamento veterinário e avaliação comportamental. A área foi escolhida por oferecer condições ideais de abrigo, alimento e baixa interferência humana, fruto de parceria contínua para a proteção da fauna silvestre baiana.

POUCAS & BOAS

  • Em Vitória da Conquista, começa, hoje, o 2º Congresso de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva do Sudoeste da Bahia, no campus Anísio Teixeira da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O evento terminará no sábado, com a proposta de oferecer um espaço formativo, dialógico e crítico, para discutir proposições e evidências científicas relacionadas às práticas pedagógicas inclusivas. Tem como público-alvo, profissionais, familiares, docentes e estudantes que convivem com a diversidade.
  • A cidade de Pedrão, no Território de Identidade Litoral Norte e Agreste Baiano, recebe, hoje, mais uma edição do Seminário de Produção Florestal. Com início às 9h, no auditório da Secretaria da Educação do município, o evento é organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri)e a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf). A programação integra o projeto de revitalização das Câmaras Setoriais da Agropecuária baiana, desenvolvido pela Seagri e Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem).
  • O encerramento dos Jogos Escolares 2026 de Camaçari foi marcado, na manhã de ontem, pela 2ª Corrida da Educação, com quatro categorias e diferentes distâncias. Abertos em agosto, os jogos deste ano envolveram 51 unidades escolares, somando mais de 4.500 estudantes participantes nas diversas modalidades esportivas. O evento foi realizado pelas secretarias da Educação (Seduc) e de Esporte, Lazer e Juventude (Sejuv), com apoio de diversos órgãos e outras secretarias.
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