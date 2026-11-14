Exclusivo: anúncio de empreendimento imobiliário no Vale do Capão causa polêmica e é ligado a prefeito

Alvo de denúncias envolvendo a comercialização irregular de terrenos na Chapada Diamantina, o prefeito de Palmeiras, Wilson José da Rocha (Avante), é apontado como um dos responsáveis por um novo empreendimento imobiliário na região. Trata-se da Reserva Bougainville, loteamento com previsão de 400 terrenos no Vale do Capão, que já está sendo divulgado por corretores em fase de pré-venda.

Conforme apuração do portal A TARDE, três fontes confirmaram a participação do gestor municipal no empreendimento. A reportagem também identificou que o prefeito integra o quadro societário de uma empresa imobiliária aberta em setembro de 2026, ao lado de um médico que atua em Irecê, no centro-norte baiano.

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A comercialização dos terrenos levanta questionamentos sobre a regularidade ambiental do empreendimento. Embora materiais de divulgação indiquem que o loteamento aguarda apenas uma autorização para iniciar as vendas, a reportagem consultou o Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos (SEIA) e não encontrou solicitação de licenciamento ambiental protocolada para o Reserva Bougainville.

Terrenos são anunciados por até R$ 82 mil

O Reserva Bougainville está sendo apresentado como um empreendimento com infraestrutura de abastecimento de água e energia elétrica, localizado a aproximadamente 300 metros da vila do Vale do Capão.

Imagem aérea do empreendimento - Foto: Divulgação

Os lotes anunciados possuem áreas a partir de 250 metros quadrados, com dimensões de 10 metros de frente por 25 metros de profundidade. Os valores informados à reportagem variam entre R$ 70 mil e R$ 82 mil para pagamento à vista, com possibilidade de parcelamento em até 72 vezes.

Uma fonte informou ao A TARDE que o empreendimento vinha sendo divulgado na região de Irecê. A partir dessa informação, a reportagem identificou ações de divulgação desde a realização da Feira Regional de Negócios Multissetorial, Agricultura Familiar e Cooperativas de Irecê (Fernacc).

Em uma das mensagens utilizadas por corretores, o empreendimento é associado diretamente ao prefeito de Palmeiras e a um médico conhecido pela atuação na clínica Corpus Day.

"Estamos aguardando apenas a liberação da secretaria ambiental para divulgação de valores e liberação das vendas. Esse loteamento é do prefeito de Palmeiras com Dr. Wilson da Corpus Day e vendas exclusivas da Vida Nova", diz trecho do material.

O anúncio também apresenta o empreendimento como um loteamento que terá documentação regularizada, condição que ainda não foi comprovada à reportagem por meio da apresentação das respectivas licenças e registros.

Prefeito é sócio de médico em empresa imobiliária

A ligação empresarial entre o prefeito de Palmeiras e um médico de Irecê consta em registros societários consultados pela reportagem.

Segundo informações do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) da Receita Federal, Wilson José da Rocha integra a sociedade da empresa L & K Empreendimentos House Ltda., sediada em Irecê e constituída em setembro de 2026.

O outro sócio identificado é Wilson Nunes da Gama Júnior, cirurgião plástico ligado à Corpus Day Hospital Ltda. e à Clínica Corpus Serviços Médicos Ltda., estabelecimentos da área de saúde localizados em Irecê.

A composição societária coincide com a identificação dos responsáveis pelo loteamento apresentada nas mensagens de divulgação comercial obtidas pelo A TARDE.

Além dessa participação societária, o prefeito atua no mercado imobiliário por meio da W J da Rocha Imobiliária do Vale Ltda., sediada em Palmeiras. A reportagem também identificou Wilson Rocha como proprietário da Fazenda Capão Seco, imóvel rural com aproximadamente 158 hectares, segundo informações levantadas na apuração.

Uma fonte da região relatou que "um médico" estaria realizando obras na propriedade. O A TARDE, contudo, não conseguiu confirmar se o profissional mencionado seria Wilson Nunes da Gama Júnior.

Foto: Reprodução

Prefeito já foi alvo de denúncias

A participação de Wilson Rocha no novo empreendimento ocorre em meio a questionamentos anteriores sobre sua atuação no setor imobiliário da Chapada Diamantina.

Em maio, o portal A TARDE revelou denúncias de grilagem de terras, loteamentos clandestinos e comercialização irregular de terrenos no município de Palmeiras, especialmente no Vale do Capão.

Na ocasião, moradores e um ex-integrante da administração municipal apontaram possíveis irregularidades em operações imobiliárias ligadas ao prefeito.

Documentos obtidos pela reportagem mostraram que o Ministério Público da Bahia (MP-BA) havia instaurado procedimentos para investigar parcelamentos irregulares do solo rural e discutir o avanço da ocupação desordenada no município.

As apurações também abordavam a ausência de um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) atualizado, instrumento responsável por orientar o planejamento territorial e estabelecer parâmetros para a expansão urbana.

O ex-secretário municipal de Meio Ambiente Thiago Ramos, que ocupou o cargo durante oito meses e foi exonerado em agosto de 2025, questionou a atuação imobiliária do prefeito na região.

"Isso é a réplica do que ele fez no Capão. Ele adquiriu terras, tinha terras de herança. Dizem que teve outras partes que invadiu, mas não posso afirmar se é verdade ou mentira", declarou Ramos à época.

As declarações fazem parte das denúncias apresentadas anteriormente e não constituem comprovação de ocupação ilegal de propriedades pelo gestor.

Histórico de ocupação irregular em Palmeiras

Em outra reportagem publicada pelo A TARDE, foi revelado que o Ministério Público da Bahia investiga um contexto descrito como de "criminalidade ambiental institucionalizada" em Palmeiras.

A apuração considera possíveis irregularidades no parcelamento do solo e questiona se a ausência prolongada de regulamentação urbana adequada teria favorecido a implantação de empreendimentos imobiliários sem as autorizações exigidas.

Entre os pontos investigados está a possível sobreposição entre a atuação pública do prefeito e seus interesses empresariais no mercado de terras. Uma das regiões citadas nas denúncias é o Vale do Cercado, situado nas proximidades do Morro do Pai Inácio, um dos principais pontos turísticos da Chapada Diamantina.

Segundo uma fonte ouvida pela reportagem, a região enfrenta expansão de parcelamentos de terrenos sem a apresentação dos procedimentos de regularização exigidos pelos órgãos competentes.

"Não vou nem chamar de loteamentos irregulares, porque irregulares é que deram entrada em algum processo e está faltando alguma coisa, então se considera irregular, mas, na verdade, são loteamentos clandestinos", afirmou.

A fonte acrescentou que, em alguns casos, os empreendimentos seriam implantados sem que houvesse sequer pedidos de regularização.

Loteamento estaria sendo lançado pelo prefeito em sociedade com médico de Irecê - Foto: Chico Ferreira | Flickr

Licenciamento ambiental segue sem esclarecimento

A divulgação do Reserva Bougainville ocorre enquanto permanecem dúvidas sobre a situação ambiental e documental do empreendimento.

Os materiais comerciais afirmam que o loteamento aguarda autorização ambiental para a divulgação oficial dos preços e a liberação das vendas. Entretanto, corretores já apresentam valores, condições de parcelamento e a possibilidade de pré-reserva dos terrenos.

A ausência de registro localizado na consulta não comprova, isoladamente, que o empreendimento esteja irregular, mas contrasta com as informações repassadas por pessoas envolvidas em sua divulgação.



Além da regularidade ambiental, a implantação de um loteamento depende do cumprimento das exigências urbanísticas e registrais aplicáveis, incluindo a aprovação pelos órgãos competentes e o registro imobiliário necessário à comercialização regular dos lotes.

Até a conclusão desta reportagem, não foram apresentados ao A TARDE documentos que comprovassem a aprovação urbanística, o registro do loteamento ou a emissão da licença ambiental do Reserva Bougainville.

A reportagem procurou o Inema e a Vida Nova Imobiliária, mas não recebeu respostas. O espaço permanece aberto para esclarecimentos dos responsáveis pelo empreendimento e das autoridades competentes.