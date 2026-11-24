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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 24, o Projeto de Lei Complementar (PLP) que prevê o ajuste o fiscal das contas públicas.

A sanção ocorreu após a Câmara dos Deputados aprovar o texto com 353 votos favoráveis, na segunda, 23. A expectativa é de uma economia de até R$ 56 bilhões nas contas públicas em 2027, garantindo o cumprimento da meta fiscal prevista para o próximo ano.

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O que muda com o ajuste fiscal?

O texto defende mudanças em pontos como o cálculo do piso da saúde, regulamentação dos chamados supersalários, repasses na Lei Kandir e cortes de benefícios tributários.

O teto de gastos gastos também passará por uma redução, de acordo com o projeto, com um crescimento real de despesas limitado a 2%, diferente do limite atual, que hoje chega a até 2,5%.

Como votaram os baianos?

A bancada baiana teve 38 dos seus 39 deputados federais presentes, com a ausência da deputada Roberta Roma (PL). Do bloco, 36 parlamentares votaram a favor da pauta.

Apenas Capitão Alden (PL) e João Leão (PP) votaram contra o projeto de lei, que já havia sido aprovado pelo Senado na última semana.