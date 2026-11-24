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O secretário estadual da Casa Civil, Eracy Lafuente, detalhou na manhã desta terça-feira, 24, o andamento das obras de modernização da Estrada do Derba, em Salvador. O local, segundo ele, vai abranger uma linha contínua de trem, que seguirá até o bairro de Águas Claras.

"Na faixa central, estamos falando de um trem também na linha contínua, em direção até Águas Claras. A Estrada do Derba, a gente já entregou. Estamos realizando as obras na passagem inferior da região de Vista Alegre e Moema", comentou o titular.

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Do total previsto para o corredor viário, quatro quilômetros já foram concluídos e entregues.

As obras terão impacto direto estimado em mais de 600 mil usuários do transporte público, conforme declarou o titular da Casa Civil, durante reunião na Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Eracy diz que "frentes de serviço avançam em direção ao bairrio do Comércio" - Foto: Yuri Abreu | AG. A TARDE

Além dele, também estiveram presentes no encontro, os seguintes titulares:

secretário extraordinário do Sistema Viário Ponte Salvador-Itaparica , Mateus Dias;

e o vice-presidente da Concessionária 2 de Julho , Lin Li.

Eixo subúrbio e Águas Claras

Para eliminar gargalos históricos e assegurar a fluidez do tráfego entre o Subúrbio Ferroviário e o miolo da cidade, o projeto executivo contempla quatro grandes obras viárias ao longo do traçado:

Vista Alegre e Moema: construção de uma passagem inferior para reorganizar o fluxo local;

construção de uma passagem inferior para reorganizar o fluxo local; Tamandaré: implantação de um viaduto, etapa que já envolve o lançamento de novas vigas de sustentação.

"De acordo com balanço técnico, a conclusão dessas estruturas deve dinamizar a circulação de veículos tanto para quem acessa a região de Vista Alegre e os bairros suburbanos quanto para o fluxo em direção à Tamandaré", declarou ele.

Cidade Baixa já registra avanços com operação assistida na Calçada

O conjunto de intervenções, de acordo com o titular da Casa Civil, conecta a região da Calçada ao Comércio. Na região, as obras de reestruturação viária e implantação do sistema ferroviário urbano já estão em fase de operação assistida, a exemplo do VLT (Veículo Leve sob Trilho) do Subúrbio.

"Na Cidade Baixa, o projeto original recebeu aditamento contratual e já apresenta resultados práticos: o trecho da Calçada encontra-se em fase de operação assistida", disse.

Ainda de acordo com Lafuente, as frentes de serviço avançam agora em direção ao Comércio, alcançando a área de atividade náutica junto ao terminal.

"A intervenção busca integrar mobilidade e revitalização urbana no centro comercial da capital", afirmou.