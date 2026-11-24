ATO RELIGIOSO
Em frente a hospital, Padre Kelmon celebra missa por Bolsonaro
Ato religioso está agendado para a noite desta quarta-feira, 25
O ex-candidato a deputado federal por São Paulo Padre Kelmon (PL) anunciou a celebração de uma missa em frente ao Hospital DF Star, na capital federal, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) encontra-se hospitalizado. O ato religioso está agendado para a noite desta quarta-feira, 25, às 20h.
A convocação foi divulgada nas redes sociais do sacerdote, que chamou apoiadores para um momento de oração pela recuperação do ex-mandatário. "Venha participar deste momento de oração e fé pela vida e pela saúde do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro", publicou.
No dia em que Bolsonaro deu entrada na unidade de saúde, Kelmon chegou a ir ao hospital, mas foi impedido de entrar na recepção por não possuir autorização judicial.
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Estado de saúde
Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o fim da última semana após quadro de abdômen agudo obstrutivo, Bolsonaro apresentou estabilidade clínica até o início da tarde de domingo, 22.
De acordo com boletim detalhado na segunda-feira, 23, pelos médicos Brasil Caiado e Claudio Birolini, o ex-presidente teve aumento da distensão abdominal, piora das dores e queda na saturação de oxigênio após um episódio de vômito.
Exames de urgência confirmaram o diagnóstico de pneumonia broncoaspirativa bilateral. De acordo com a equipe médica, trata-se de um quadro mais brando em comparação à infecção pulmonar enfrentada por Bolsonaro durante internação em março, sem necessidade de cirurgia até o momento.